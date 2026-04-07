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美國職棒（MLB）洛杉磯道奇隊超級巨星大谷翔平，今（7）日作客多倫多藍鳥隊，儘管一登場便面臨萬人噓聲，但他在三壘側與WBC戰友岡本和真的溫情互動，讓NHK球評、傳奇名將齋藤隆感嘆時代的變遷，更在社群平台上引發球迷瘋傳，直呼這是在肅殺的職棒賽場上最「閃」的瞬間。本場比賽第3局上半，身為開路先鋒的大谷翔平在第2打席面對藍鳥隊左投弗萊明（Josh Fleming）。在2好2壞的壓力下，大谷翔平將一顆低角度的伸卡球擊成投手前方的軟弱滾地球，但他憑藉著驚人的爆發力，硬是搶在傳球前間衝上一壘。隨後因投手發生傳球失誤，大谷順勢進佔二壘，這記充滿拚勁的內野安打，也將他生涯最長的連續出壘紀錄成功推進至驚人的41場。道奇隊友塔克（Kyle Tucker）擊出內野滾地球，大谷翔平趁勢推進至三壘。就在此時，轉播鏡頭捕捉到了大谷與藍鳥隊三壘手、同時也是兩屆WBC日本隊隊友的岡本和真展開熱烈談話。兩人在激戰中毫無忌憚地展露燦爛笑容，甚至出現了像在互相「調情」般的小動作。擔任NHK球評的前道奇隊名將齋藤隆見狀表示：「這兩個人在比賽中竟然能玩得這麼開心，簡直是完全沉浸在自己的世界裡了。不過，能看到日本球員在大聯盟賽場上有這樣的畫面，我真的感到非常欣慰，這確實象徵著時代已經徹底改變了。」齋藤隆更進一步分析，這種發自內心的喜悅與放鬆，恐怕只有在大谷翔平面前，岡本和真才會毫無保留地展現出來。這段充滿粉紅泡泡的互動也迅速在社群平台X上引發病毒式擴散，日本與美國網友紛紛留言調侃：「大谷和岡本乾脆在三壘結婚算了」、「大谷的魅力連岡本都沒辦法抵擋」、「岡本那種笑容絕對是大谷專屬的救贖」。