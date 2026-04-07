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洛杉磯道奇隊今（7）日遠征多倫多挑戰藍鳥隊，當家二刀流巨星大谷翔平再次展現恐怖長打實力。大谷今日擔任「1棒、指定打擊」，在第6局第4打席鎖定難進攻的內角球，直接轟出一發中外野方向的全壘打。這不僅是大谷本季第3轟，更是連續兩場比賽開轟，火燙手感讓去年世界大賽的宿敵藍鳥隊主場鴉雀無聲。大谷翔平今年球季開局稍顯沉寂，前6場比賽全壘打、長打與打點全數掛零。然而，自日前對陣國民隊，從前巨人隊強投邁科拉斯（Miles Mikolas）手中敲出本季首轟後，大谷徹底覺醒。5日再度砲轟前巨人隊左投葛瑞芬（Foster Griffin），今日面對藍鳥更完成連兩戰炸裂的成績。目前大谷已將「連續場次上壘」紀錄推進至41場，距離傳奇球星鈴木一朗在2009年創下的連43場日本人最長紀錄，僅差最後2場。以目前大谷2成73打擊率、OPS .880的穩定表現，超車朗神指日可待。今日賽事也是去年世界大賽的經典對決重演，當時道奇與藍鳥激戰七場才分出勝負。大谷在那場史詩系列賽中表現瘋狂，不僅重現松井秀喜後的日本人世界大賽全壘打紀錄，更在延長18局的史詩大戰中單場敲出雙響。今日看到大谷在充滿噓聲的客場轟出134公尺陽春砲，率領道奇以7：1大幅領先。人在現場、效力藍鳥的岡本和真也露出了不可置信的驚訝表情。目前大谷大聯盟生涯全壘打數已累積至283轟，展現挑戰生涯第3座全壘打王的強大氣勢。