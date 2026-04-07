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洛杉磯道奇今（7）日客場挑戰多倫多藍鳥，當家球星大谷翔平在6局上的第4打席揮出本季第3轟，這同時是他連續兩場比賽開轟。大谷面對左投曼提普萊（Joe Mantiply）一顆刁鑽的內角球，硬是將偏低的壞球掃向中外野的計分板，驚人表現讓擔任《NHK BS》球評的傳奇投手齋藤隆也忍不住驚呼：「除了厲害，真的無話可說。」大谷翔平在第6局作為首名打者上場，對決藍鳥左投曼提普萊。對方顯然有備而來，前兩球分別以內角低位與近身的內角高球伺候，大谷一度被迫做出大幅度閃躲動作。在取得2好1壞後，曼提普萊投出一顆內角低、極度靠近膝蓋的伸卡球，大谷精準捕捉球點，將這顆「不打可能是壞球」的球，直接送上中外野看台。這記全壘打初速高達173公里，飛行距離約126公尺。齋藤隆在講評時說道，這球技術含量極高，「這絕對不是一顆好打的球，在被對手持續進攻內角後，還能冷靜處理下墜的伸卡球並擊向中外野，這完美證明了大谷目前的技術已經達到巔峰。」除了長打，大谷在第2打席也展現拚勁。面對緊急上場救火的左投佛萊明（Josh Fleming），大谷在2好球落後下，將變化球碰成投手前軟弱滾地球，隨即展現積極的跑壘奪下內野安打。這記安打讓大谷達成連續41場比賽上壘的里程碑，超越個人生涯最佳紀錄。目前他距離鈴木一朗在2009年創下的連43場日本球員最長紀錄，僅差最後2場。隨後大谷也靠著明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）的兩分砲回到本壘得分。目前6局結束，道奇已經以9：1大幅領先藍鳥，可說是勝券在握。