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洛杉磯湖人兩大後場主力唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）因腿筋及腹斜肌傷勢同時倒下。為了趕上季後賽，唐西奇已緊急飛往西班牙尋求特殊的注射治療。然而，湖人失去雙衛後首戰就慘敗給戰績後段班的獨行俠，更讓名嘴史密斯（Stephen A. Smith）毒舌預言：「湖人今年4月就會回家，晉級機率是零。」根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新消息，唐西奇目前已抵達西班牙。為了加速左腿筋二級拉傷的癒合，他正在當地接受特殊的幹細胞注射療程，期盼能縮短原本預計需要4到6週的復原期。查拉尼亞在節目中透露：「唐西奇正竭盡全力重返球場，他前往海外是為了尋求能促進組織修復的醫療手段，目標是在季後賽開打前找回比賽狀態。」唐西奇本季以場均33.5分、8.3助攻的準MVP表現，帶領湖人衝上西區第三，如今卻面臨4到6週的休養期。湖人球團與球迷都在祈禱這趟歐洲醫療之旅能創造奇蹟，讓他趕在季後賽首輪開打時回歸。湖人球迷在日前的比賽中首次目睹了「唐西奇與里夫斯缺席」的慘況。面對戰績欠佳的獨行俠，湖人防線徹底崩盤，竟讓對方狀元新秀弗雷格（Cooper Flagg）狂砍45分。這場失利不僅終結了湖人先前的連勝氣勢，更讓西區第三的席次岌岌可危，後方追兵丹佛金塊已經近在咫尺。知名球評史密斯在節目《First Take》中對湖人的前景感到極度悲觀。他直言：「沒有這兩個人，湖人今年4月就結束了。他們在場上根本守不住任何人，甚至連對面感冒的球員都擋不住。如果首輪中段他們還回不來，我給湖人的晉級機率是零。」史密斯指出，湖人目前的防守漏洞百出，在失去兩位具備持球與外線威脅的後衛後，高齡41歲的詹姆斯（LeBron James）將面臨前所未有的壓力。目前湖人戰績50勝28敗，排名暫居西區第三，僅次於雷霆與馬刺。然而，湖人將在明日於主場再次迎戰衛冕軍雷霆。面對剛拿過總冠軍、擁有MVP頭銜的「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的強敵雷霆，殘陣湖人只能依賴艾頓（Deandre Ayton）、肯納德（Luke Kennard）及八村壘（Rui Hachimura）超水準發揮，否則西區前四種子的優勢恐將在季後賽前夕付諸流水。