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聖安東尼奧馬刺隊今（7）日在主場迎戰費城76人隊，陣中超級巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）在第二節比賽中驚傳受傷，左手臂遭一度引發全場球迷與教練團的高度緊張。所幸在經過醫療團隊緊急評估後，這位22歲的明星長人已重返賽場，證實僅是虛驚一場。這起意外發生在第二節，文班亞馬在一次防守回合中，疑似遭到對手（現場報導指出為喬治（Paul George）在抄截過程中撞到文班亞馬的左手肘。這名7呎4吋的巨塔隨即倒地，表情顯得相當痛苦，並一直緊握著自己的手臂。根據《The Athletic》記者Jared Weiss與《Athlon Sports》報導，文班亞馬隨後在無人攙扶的情況下自行起身，並在防護員陪同下直接返回更衣室接受進一步檢查。由於馬刺目前正處於備戰季後賽的關鍵期，這場突如其來的受傷警報讓場邊氣氛瞬間凝重。幸好馬刺球迷並沒有擔心太久，文班亞馬在更衣室短暫停留後便重返板凳席，並在第二節末段重新披掛上陣。現場播報員與分析師普遍認為，這次返回更衣室應是球團保險起見的預防性檢查。儘管遭遇受傷驚魂，文班亞馬在場上的統治力完全不受影響。在上半場僅出賽16分鐘的情況下，他便高效繳出17分、5籃板及3阻攻的華麗數據，帶領馬刺以62-55領先進入下半場。馬刺隊在經歷前一場敗給金塊的惜敗後，目前戰績來到59勝19負，與西區榜首奧克蘭雷霆隊僅剩3場勝差。在例行賽進入倒數計時的階段，文班亞馬的健康狀況無疑是馬刺隊衝擊季後賽、甚至挑戰總冠軍的最核心關鍵。雖然球團尚未公布更詳細的檢查報告，但文班亞馬能迅速回到場上並維持高水準產出，已讓聖安東尼奧的球迷們鬆了一口氣。