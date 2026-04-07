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NBA例行賽進入最後倒數計時，一場攸關東區季後賽種子序的前哨戰在亞特蘭大點燃戰火。賽前，東區排名第3的紐約尼克與排名第5的亞特蘭大老鷹勝差僅4.5場，這場比賽不僅是強強對決，更被視為首輪季後賽的潛在預演。尼克隊在迎回場均12.1分的麥克布萊德（Miles McBride）後，急需在例行賽末段的強敵連戰中穩固前四主場優勢；而老鷹隊則帶著傲人的主場13連勝——這也是自2009-10賽季以來的球團最長紀錄——試圖在自家地盤續寫神話，不過尼克靠著布朗森（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Anthony Towns）以及阿努諾比（OG Anunoby）合砍73分的強勢表現下，硬是以108：105終結老鷹主場神話。開賽後雙方隨即陷入激烈的「焦土戰」，分差始終維持在個位數徘徊。首節打完，尼克僅以32：31領先一分。進入次節，老鷹隊加強防守強度，單節讓尼克進攻斷電僅得21分，半場結束時，老鷹反倒以57：53逆轉領先。易籃後，兩隊依舊緊咬比分，尼克在第三節結束前發動反撲，以81：79再次反超，將懸念帶入最終決戰。決勝第四節，尼克隊展現了更為穩健的進攻執行力，全場投籃命中率高達，明顯優於老鷹隊的。即便老鷹隊先發五人全數得分上雙，其中尼克爾·亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）更是手感發燙，瘋狂砍下全場最高，但仍難敵尼克隊「三劍客」齊發威的飽和火力。尼克隊核心布朗森（Jalen Brunson）今日在關鍵時刻屢屢單打建功，穩定進帳；而唐斯也持續在內線展現統治力，貢獻並抓下關鍵籃板；防守悍將阿努諾比（OG Anunoby）不僅在防守端限制對手，進攻端也挹注了。在尼克三劍客聯手合砍的強勢狀態下，尼克在讀秒階段擋住了老鷹的最後反撲，終場以108：105帶走勝利。這一戰不僅讓老鷹遺憾終止主場13連勝，更展現了尼克三巨頭在季後賽即將到來之際的火燙狀態。比賽最後關頭，現場發生了最戲劇性的一幕。在尼克領先3分且比賽僅剩時，老鷹隊沒有暫停只能後場發球，球傳到了老將手中。麥科勒姆運球過半場後奮力一拋，球在空中劃出一道完美的弧線，「刷」的一聲空心入網！這一記超遠距離半場絕殺瞬間引爆全場，老鷹球迷陷入瘋狂慶祝，以為奇蹟發生。然而，裁判在經過回放檢視後判定，球離開麥科勒姆指尖時，籃板紅燈早已亮起，時間確實已經走完。這記「無效絕殺」讓亞特蘭大球迷的心情從天堂跌落谷底，老鷹隊也遺憾地以105：108，3分之差吞敗。隨著尼克在客場險勝，東區前段班的競爭態勢愈發明朗。尼克隊在三劍客磨合完美的狀態下，展現出足以衝擊東區決賽的防守韌性與關鍵球執行力，若能保住前三種子，首輪的主場優勢將成為他們邁向巔峰的重要籌碼。