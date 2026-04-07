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洛杉磯道奇隊超級巨星大谷翔平（Shohei Ohtani），今（7）日隨隊作客加拿大多倫多，雖然全場對他響起噓聲，但他完全不受影響，並在第6局將一顆內角低處的壞球直接送上中外野看台，讓原本喧鬧的藍鳥隊主場瞬間鴉雀無聲，當地轉播員甚至因此震撼到沉默長達11秒，在開季暖機完畢後已經完全進入「全壘打量產模式」。今日道奇對陣藍鳥之戰，大谷翔平擔任先發第1棒指定打擊。由於去年季後大谷曾與藍鳥隊傳出轉隊緋聞，最終卻選擇加盟道奇，多倫多球迷顯然餘恨未消，大谷每次上場皆伴隨著震耳欲聾的噓聲。然而，大谷在第6局首名上場時，面對左投曼提普萊（Joe Mantiply）一顆內角低處、幾乎快落地且明顯是壞球的伸卡球，展現驚人的怪力與平衡，硬是將球「撈」出牆外。這發全壘打飛行距離達414英呎（約126.2公尺），打球速度高達107.8英哩（約173.5公里）。這是他本季第3號全壘打，也是連續兩場開轟，總計近4場比賽已狂產3轟，正式宣告進入重砲量產期。這球擊出後，藍鳥隊當地電視台「Sportsnet」的主播舒曼（Dan Shulman）在報完比分後，竟陷入了長達11秒的沈默，彷彿還在消化眼前的超現實畫面。隨後他才緩緩吐出一句：「那個人，真是唯一無二的存在（One of a kind）。」場邊球評西德爾（Joe Siddall）則感嘆道：「大谷最危險的地方在於他能向全方位擊出全壘打，他完全不需要拉打（Pull），只要進到他的熱區，他就能直接把球送回中外野。」甚至連同場競技、效力於藍鳥隊的日本隊戰友岡本和真，也露出驚訝神情。雖然大谷曾是藍鳥隊追求失利的目標，但在強大的實力面前，多倫多球迷也轉為敬佩。一對開車4小時來看球的沃徹（Waucher）父子幸運接到了大谷這顆全壘打球。儘管身為藍鳥鐵粉，但父親理查德興奮地表示，這是他人生首度接到全壘打球，且具有球隊「50周年紀念」刻印，「我絕對不會把它丟回場內，我要好好珍藏。」兒子肖恩則大讚大谷是球界最強的運動員：「雖然遺憾他沒能來藍鳥，但能親眼目睹他打球，對所有球迷來說都是一種幸福。」