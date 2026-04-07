我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊今（7）日客場挑戰多倫多藍鳥，重演去年世界大賽的強強對決。日籍巨星大谷翔平持續展現火燙手感，全場6打數敲出2安打，包含一記連兩戰開轟的陽春砲。道奇打線此役徹底大爆發，全場狂掃17支安打、包含5發全壘打，最終以14：1輕取藍鳥，奪下近期一波4連勝，穩坐國聯西區龍頭。大谷翔平今日擔任「第1棒、指定打擊」，面對藍鳥隊先發、擁有222勝的賽揚名投薛澤（Max Scherzer），首打席雖然擊出中外野飛球遭接殺，但隨著比賽進行，大谷的手感愈發火燙。第6局首名上場的大谷，對決藍鳥左投曼提普萊（Joe Mantiply）。在纏鬥至2好1壞後，大谷看準一顆內角低、幾乎貼近膝蓋的伸卡球，強行「撈」成中外野噴射彈，球直接飛越計分板。大谷繞壘時更罕見地握拳怒吼，展現強烈的鬥志。這記全壘打讓大谷本季打擊率上升至2成82，OPS更是來到.926。除了長打，大谷在第3局也展現拚勁。面對左投佛萊明（Josh Fleming），大谷擊出投手前軟弱滾地球，隨即展現積極的跑壘奪下內野安打，並趁對方失誤進佔二壘。這記安打讓大谷連續41場比賽上壘，正式超越個人生涯最佳紀錄，成為日本球員第二人。目前他距離鈴木一朗在2009年創下的連43場日本球員最長上壘紀錄，僅差最後2場。隨後大谷也靠著明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）的兩分砲回到本壘得分。此役道奇打線徹底打瘋了，除了大谷外，赫南德茲（Teoscar Hernandez）、弗里曼（Freddie Freeman）以及新秀捕手拉辛（Dalton Rushing）皆有全壘打表現，全隊狂掃17支安打、灌進本季新高的14分。反觀主場作戰的藍鳥隊，雖然陣中日籍強打岡本和真（Kazuma Okamoto）單場敲出雙安苦撐，但也出現一次致命失誤掉分。最終藍鳥難敵道奇的海嘯攻勢，終場以1：14慘敗。道奇則是豪取4連勝，目前以8勝2敗的戰績持續在國聯西區獨領風騷。