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洛杉磯道奇隊今（7）日作客多倫多與藍鳥隊展開系列賽，場邊最受關注的話題莫過於兩大日籍球星大谷翔平（Shohei Ohtani）與山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）的先發輪值順序更動。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前受訪時證實，這次微調是為了配合球隊休兵日，讓大谷翔平的身體負荷能降到最低。道奇隊與藍鳥隊的3連戰中，山本由伸預定於第2戰先發，而大谷翔平則推遲至第3戰。這與兩週前對陣守護者隊時「大谷第2戰、山本第3戰」的順序剛好相反。面對媒體詢問是否因為3連戰後接續球隊休兵日，才決定對調兩人的順序，羅伯斯總教練給予肯定答覆：「正是如此。」由於道奇隊本季最多的休息日通常落在週四，透過這次調整，大谷翔平在週三（日本時間週四）完成先發登板後，隔日正好能趕上全隊休兵，獲得充分的喘息空間。大谷翔平今日賽前已在藍鳥隊主場的牛棚進行投球練習，為系列賽最後一戰做準備。目前道奇隊傾向讓大谷維持「中6日（投1休6）」的規律節奏，這對於同時負擔打擊與投球的「二刀流」選手而言，能有效減輕身體壓力並預防受傷。儘管隨著賽季進入長期連戰，未來仍有縮短登板間隔的可能性，但就現階段而言，配合賽程調度讓大谷在先發後能銜接球隊公休日，被視為保護這位頭號球星最有效的日程安排。雖然輪值順序對調，但這也意味著道奇隊能持續讓兩位日籍王牌在同一個系列賽中接連亮相。山本由伸將在第2戰擔綱先發重任，挑戰藍鳥隊強大打線。