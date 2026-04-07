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洛杉磯道奇隊今（7）日作客多倫多藍鳥，展開去年世界大賽的宿敵大戰。此役道奇打線火力全開，包含大谷翔平本季第3轟在內，全隊瘋狂掃出17支安打，最終以14：2血洗藍鳥。然而在大勝的喜悅背後，社群平台X上的日本球迷卻意外憂心忡忡，原因竟是擔心這場分打太多分數，會讓明天先發的山本由伸再度陷入「0援護」的悲劇。此役是道奇與藍鳥自去年世界大賽死鬥後首次交手，大谷翔平展現強大的長打威力，在第6局揮出一發中外野方向、飛行距離達126公尺（約413英尺）的陽春砲，達成4戰3轟、連2戰炸裂的創舉。道奇打線今日不僅是大谷發威，全隊共有5支全壘打產出，進帳14分更是創下本季單場得分新高。原本應是普天同慶的時刻，但由於道奇隊時常出現前一天大爆發、隔天打線斷層的靈異現象，讓日本球迷紛紛在網路上求饒。日本球迷的擔憂並非空穴來風。明天道奇將由日本強投山本由伸掛帥先發，他雖然在去年世界大賽以3勝0敗的鬼神表現奪 MVP，但以援護率極低、常常同時封鎖兩邊打線的山本來說，本季開局運氣也欠佳。他在日前交手國民隊時，主投6局僅失2分繳出優質先發，卻因打線整場1分未得，無奈吞下本季首敗。因此看著今日道奇打線爆發，球迷們紛紛留言笑稱這是「援護率耗盡」的警訊：「這絕對是明天由伸沒援護的節奏」、「這種大勝通常隔天都會熄火」、「別再打了，趕快把打擊手感存起來明天用」、「由伸真的太命苦，拜託明天也要這樣打」。