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洛杉磯道奇隊今（7）日在客場展現恐怖火力，全場狂掃14分擊潰多倫多藍鳥。其中大谷翔平（Shohei Ohtani）在第6局轟出本季第3號全壘打，連兩戰開轟帶頭衝鋒。由於分差過大，藍鳥隊在第9局落後13分時乾脆放棄抵抗，派出捕手海尼曼（Tyler Heineman）登板投球，沒想到這位臨時客串的投手竟投出全隊全場首次三上三下，引發全場球迷歡呼。道奇隊打線今日從首局就進入瘋狂模式，赫南德茲（Teoscar Hernandez）率先敲出2分砲，3局上佛里曼（Freddie Freeman）也補上2分彈。第6局大谷翔平更是火上澆油，從左投曼提普萊（Joe Mantiply）手中擊出飛距離126公尺的特大號全壘打，連同拉辛（Dalton Rushing）在7、8兩局的雙響砲，道奇早早奠定14：2的絕對領先。面對13分的驚人分差，藍鳥隊在9局上正式「舉白旗投降」，換下正規投手，改由捕手海尼曼接手投球任務。原本意興闌珊的羅傑斯中心（Rogers Centre）球迷見狀紛紛起立，只要海尼曼投進好球帶，全場便爆出如奪冠般的歡呼聲。海尼曼的表現出奇地穩定，先是讓首名打者艾斯皮納（Santiago Espinal）擊出中外野飛球出局，隨後接連讓強打赫南德茲敲出游擊滾地、曼西（Max Muncy）敲出一壘滾地。這位捕手竟僅花極少球數，就完成了藍鳥隊此役唯一的「三上三下」，為這場慘敗增添了些許歡樂氣氛。海尼曼在場上輕鬆自如的模樣隨即在社群平台X（原推特）引發熱烈討論。球迷紛紛轉發影片並留言：「這簡直是投手等級的表現」、「海尼曼救了藍鳥隊的牛棚」、「全場最高潮竟然是捕手投球」。雖然藍鳥隊最終以2：14慘敗給道奇，但大谷翔平的連場開轟與海尼曼的驚奇登板，無疑讓這場比賽成為本季至今話題度最高的賽事之一。