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中空頂端設計（Cuppy End）： 這種設計加深了球棒頂端的挖孔，有效減輕棒頭重量，使重心向手部靠攏。這讓大谷在面對右投手近身的「內角卡特球」時，揮棒速度更敏捷，能更流暢地將球「拉」過內角。



平頭型重心調整： 另一款球棒頂端趨於平坦，這微調了揮棒的慣性。大谷在近幾場對抗華盛頓國民與多倫多藍鳥的比賽中，多次使用這款球棒將內角高球直接掃出右外野看台，證明器材微調確實見效。





洛杉磯道奇隊超級巨星大谷翔平，在經歷賽季之初短暫的打擊率低迷後，近期正式宣布「大王歸位」！隨著今（7）日對陣藍鳥隊再次炸裂，大谷已連續多場比賽開轟，完全進入全壘打產量模式。日媒與美職分析界指出，大谷能迅速克服低潮並破解聯盟本季盛行的「內角球攻勢」，關鍵就在於他袋子裡那幾把神秘的「新球棒」。回顧3月底開季前三場比賽，大谷翔平一度陷入8打數僅1安打、打擊率僅1成25的假象低潮。然而當時總教練羅伯斯（Dave Roberts）就曾預言：「長打爆發只是時間問題。」果不其然，進入4月後，大谷的擊球角度調整到位，強勁擊球率（Hard-Hit Rate）重回全聯盟頂尖的1%範疇，連續上壘紀錄更已推進至驚人的跨季40場左右。根據日媒《產經體育》揭露，大谷本季為了應對投手變本加厲的內角攻勢，與打擊教練貝茲（Robert Van Scoyoc）共同開發了兩款與去年設計迥異的新球棒：不僅打擊進入量產模式，全面回歸先發輪值的「投手大谷」在4月1日的首秀也震撼球界。他投出了一種帶有強烈橫向位移（達13.4英吋）的新型魔球指叉球，追打率高達46%，不僅展現術後健康的韌性，更展現出爭奪生涯首座塞揚獎的雄心。隨著大谷翔平在打擊區與投手丘同步展現進化姿態，2026年的「New Showtime」已正式拉開序幕。對於聯盟投手而言，現在即便祭出招牌的內角壓迫，恐怕也難以阻擋這部攜帶「進化版武器」的人間凶器。