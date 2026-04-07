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大聯盟官方今（7）日公布新賽季首周（3月30日至4月5日）的單周最有價值球員（MVP）。而讓人詫異的是，洛杉磯道奇隊獲獎的並非陣中超級巨星大谷翔平，而是年僅25歲的中外野新星帕赫斯（Andy Pages）。他憑藉單周打擊率5成83的魔鬼數據，毫無懸念地拿下了國家聯盟單周最佳球員殊榮。帕赫斯在上周的6場比賽中展現了驚人的統治力。他在24個打席中狂掃14支安打，單周繳出打擊率5成83、上壘率6成15、長打率9成17的誇張成績單，外帶2發全壘打與7分打點。根據數據統計，帕赫斯在上周的多項指標皆領先全大聯盟，包括安打數、上壘次數（16次）、打擊率及上壘率。他在國聯的長打率與攻擊指數（OPS 1.532）同樣高居榜首。道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）盛讚其表現：「他精準控制好球帶，兩好球後依然展現韌性，且能向全方位擊球，他正向世人證明自己是一名全能打者。」帕赫斯本賽季開局手感熱得發燙。截至目前為止，他本季出賽9場，累積打擊率高達4成71，並以3發全壘打、10分打點暫居道奇隊內之冠。這也是帕赫斯職業生涯第二次獲此殊榮，他曾在2025年4月與蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）共同分享過單周最佳球員頭銜。在美國聯盟方面，則是由休士頓太空人隊的強打艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）獲選。他在上周的6場比賽中，17個打數敲出8支安打，繳出4成71的打擊率，並轟出3發全壘打、貢獻8分打點，展現頂級強打實力。雖然大谷翔平在近期也進入全壘打產量期，但帕赫斯近乎「場場安打、多安打」的瘋狂輸出，無疑是上周大聯盟最耀眼的焦點。