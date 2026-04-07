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洛杉磯道奇隊今（7）日在客場對陣多倫多藍鳥隊，雖然終場以14：2大比分血洗對手，但總教練羅伯斯（Dave Roberts）在比賽中段的一項調度卻引發巨大爭議。道奇在取得6分領先的情況下，竟發動「雙盜壘」戰術，不僅疑似觸犯大聯盟「領先不盜壘」的潛規則，強打塔克（Kyle Tucker）頭部滑壘被質疑受傷風險大增，遭球迷與球評砲轟「莫名其妙」。爭議發生在第6局，當時道奇靠著赫南德茲（Teoscar Hernandez）、佛里曼（Freddie Freeman）與大谷翔平接連開轟，已取得7：1的領先。在兩人出局、一二壘有人的情況下，二壘跑者塔克與一壘跑者赫南德茲竟在對手更換投手後發動雙盜壘。擔任日本NHK廣播電台球評的齋藤隆，看到跑者起跑的瞬間禁不住在直播中驚呼：「為什麼？」雖然最終判定盜壘成功，但領先方在分差拉開後持續積極盜壘，被視為對落後方的不尊重，容易引發報復性觸身球等後續衝突。更令球迷憤怒的是，塔克在這次盜壘中選擇以「頭部滑壘」的方式衝向三壘。影片顯示他入壘力道極猛，手部重重撞擊壘包，讓社群平台上的道奇粉絲炸鍋，紛紛留言：「有必要在領先6分時這樣玩命嗎？」、「手腕受傷怎麼辦？」、「這種莫名其妙的盜壘如果害主將受傷誰負責？」雖然該局隨後靠著新星帕赫斯（Andy Pages）的二壘安打再下三分，擴大領先至10：1，但這項冒著「潛規則報復」與「主將受傷」雙重風險的戰術，仍被外界視為羅伯斯的執教昏招。在大聯盟不成文規定中，大幅領先方通常會停止侵略性的跑壘。雖然6分差是否屬於「大幅領先」仍有討論空間，但在大谷翔平等人手感火燙、打線全面爆發的當下，強行下達盜壘指令確實顯得不合時宜。這場比賽道奇最終雖以14：2大勝，但賽後討論焦點全集中在羅伯斯的戰術思維。對於志在奪冠的道奇而言，保護主力球員健康應是首要任務，這次「多此一舉」的雙盜壘，無疑在勝利之餘留下了一抹尷尬的陰影。