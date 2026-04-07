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聖安東尼奧馬刺隊今（7）日回到主場，目標從上仗延長賽惜敗金塊、終結11連勝的陰霾中反彈。目前馬刺已確保西區前二，正全力衝刺剩餘四場例行賽，寄望超越雷霆奪回西區龍頭，並爭取優於東區領頭羊活塞的戰績以保季後賽主場優勢。而76人才剛從陷傷病困擾中脫困，目前排名東區第七，正竭力在最後的三連客場中突圍以避免掉入附加賽區。本場比賽馬刺頭號球星終場馬刺靠著，最終以，成功捍衛主場。本場比賽上半場兩隊陷入拉鋸，半場結束馬刺僅以62：55領先。然而第二節中段出現驚險插曲：文班亞馬在一次防守中，疑似遭到喬治（Paul George）在抄截過程中撞到左手肘，隨即倒地並痛苦握臂。根據《The Athletic》報導，文班亞馬隨後在無人攙扶下自行起身，並在防護員陪同下返回更衣室。由於正值備戰季後賽的關鍵期，這場突如其來的受傷警報讓場邊氣氛瞬間凝重，幸好他在短暫停留後便重返板凳席，並在第二節末段重新披掛上陣。現場分析普遍認為這僅是預防性檢查，而他在最終僅上場的16分鐘內，便高效攻下了17分，下半場也未再出賽。易籃後馬刺始終維持領先，馬刺年輕新星卡斯特全場瘋狂砍下的大三元表現，成為球隊贏球的最大關鍵。此外，馬刺的替補端表現同樣驚艷，由哈珀（13 分）、強森（13 分）與科爾內特（10 分）領銜的板凳群合力灌分，與76人合計僅18分的替補火力形成鮮明對比。進入決勝第四節，馬刺趁著76人進攻當機打出一波10：0 的決定性攻勢直接帶走勝利。儘管76人當家球星恩比德（Joel Embiid）狂砍全場最高，但在板凳支援匱乏且末節崩盤的情況下無力回天。終場馬刺便以13分之差收下勝利，繼續對西區龍頭寶座施壓。隨著季後賽腳步臨近，馬刺隊的目標不僅是西區龍頭，更是劍指總冠軍。文班亞馬今日的肘傷驚魂再次提醒球團「健康」才是最高準則。在剩餘的三場常規賽中，如何平衡主將的上場時間並維持競技狀態，將考驗教練團的調度。此外，今日板凳球員與新星卡斯特的亮眼表現，展現了馬刺除了「文班巨塔」外的深厚戰力。若這群年輕新秀能在高壓的季後賽持續提供穩定火力，馬刺將具備與任何強隊叫板的本錢。全聖安東尼奧的球迷都在期盼，這支充滿活力的黑衫軍能時隔多年再次重返榮耀巔峰。