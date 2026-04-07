密爾瓦基公鹿隊超級巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的離隊傳言愈演愈烈。根據美媒《Bleacher Report》報導，奧蘭多魔術隊目前處在「字母哥爭奪戰」中的領跑地位，並準備祭出以狀元郎班切羅（Paolo Banchero）為核心的史詩級報價，試圖在今年夏天迎來這名兩屆MVP。
公鹿內鬨導火線！字母哥傷勢復出與高層僵持
公鹿隊目前的處境非常尷尬。消息指出，字母哥正急於在例行賽最後三場比賽復出以調整狀態，但公鹿管理層考量他的傷勢風險，雙方意見嚴重分歧、甚至傳出「互槓」的淒慘場面。
公鹿近年來為了換取里拉德（Damian Lillard）、透納（Myles Turner）及庫茲馬（Kyle Kuzma）等球星，幾乎耗盡了未來所有的首輪選秀權與年輕資產，今年再度無緣季後賽，徹底重建已經成為公鹿不得不面對的選項。
魔術端出「誠意籌碼」！狀元、主戰中鋒加選秀權
為了得到字母哥，魔術隊被點名擁有全聯盟最具吸引力的籌碼。《Bleacher Report》提議的交易方案如下：
魔術得到： 阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）
公鹿得到： 班切羅（Paolo Banchero）、卡特（Wendell Carter Jr.）、2031年首輪互換權、2032年首輪選秀權。
年僅23歲的班切羅近3季場均繳出23.3分、7.5籃板、5.1助攻，雖然投籃效率仍有待加強，但他具備6呎10吋的身材與頂級組織能力，被視為能立即接棒成為公鹿新一代門面的最佳人選，價值遠超其他球隊提出的吉迪（Josh Giddey）或賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）。
對魔術也是豪賭！拆解雙少組合、直指總冠軍
對於魔術隊而言，本季雖然透過交易換來貝恩（Desmond Bane）試圖衝擊東區前四，但班切羅與華格納（Franz Wagner）兩人的兼容性問題始終無解，兩人同時在場時往往無法發揮最大戰力。
若能送出班切羅換回字母哥，魔術將能建立以字母哥為核心，搭配華格納、貝恩等優質綠葉的爭冠陣容，瞬間從「潛力新秀軍團」躍升為具備爭冠實力的東區勁旅。
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公鹿隊目前的處境非常尷尬。消息指出，字母哥正急於在例行賽最後三場比賽復出以調整狀態，但公鹿管理層考量他的傷勢風險，雙方意見嚴重分歧、甚至傳出「互槓」的淒慘場面。
公鹿近年來為了換取里拉德（Damian Lillard）、透納（Myles Turner）及庫茲馬（Kyle Kuzma）等球星，幾乎耗盡了未來所有的首輪選秀權與年輕資產，今年再度無緣季後賽，徹底重建已經成為公鹿不得不面對的選項。
魔術端出「誠意籌碼」！狀元、主戰中鋒加選秀權
為了得到字母哥，魔術隊被點名擁有全聯盟最具吸引力的籌碼。《Bleacher Report》提議的交易方案如下：
魔術得到： 阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）
公鹿得到： 班切羅（Paolo Banchero）、卡特（Wendell Carter Jr.）、2031年首輪互換權、2032年首輪選秀權。
年僅23歲的班切羅近3季場均繳出23.3分、7.5籃板、5.1助攻，雖然投籃效率仍有待加強，但他具備6呎10吋的身材與頂級組織能力，被視為能立即接棒成為公鹿新一代門面的最佳人選，價值遠超其他球隊提出的吉迪（Josh Giddey）或賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）。
對魔術也是豪賭！拆解雙少組合、直指總冠軍
對於魔術隊而言，本季雖然透過交易換來貝恩（Desmond Bane）試圖衝擊東區前四，但班切羅與華格納（Franz Wagner）兩人的兼容性問題始終無解，兩人同時在場時往往無法發揮最大戰力。
若能送出班切羅換回字母哥，魔術將能建立以字母哥為核心，搭配華格納、貝恩等優質綠葉的爭冠陣容，瞬間從「潛力新秀軍團」躍升為具備爭冠實力的東區勁旅。