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洛杉磯道奇隊今（7）日客場出戰多倫多藍鳥，展開去年世界大賽（WS）後的首次交鋒。當家球星大谷翔平（Shohei Ohtani）展現恐怖打擊實力，即便是一顆的內角低處壞球，仍被他以強大的擊球爆發力送上中外野看台。賽後大谷對這支本季第3號全壘打表示滿意，自評「進攻策略非常正確」。而談到被藍鳥球迷噓，大谷大氣的表示，「雖然這場比賽備受關注，但這終究只是賽季中的一場比賽。」表示重點仍是打出球隊應有球風，爭取勝利。大谷翔平今日擔任先發第1棒指定打擊，全場6打數2安打。第6局面對藍鳥左投曼提普萊（Joe Mantiply）一顆內角低處的伸卡球，雖然球路已偏離好球帶，大谷仍硬生生將球撈成中外野全壘打。「那球位置很低，雖然不確定能不能過牆，但我認為那是一次很好的揮擊，進攻策略做得很好。」大谷賽後謙虛中帶著自信地表示。這發全壘打不僅是他本季第3轟，也讓他連續4場敲出複數安打，手感火熱。此外，大谷已連續41場比賽上壘，打破個人生涯紀錄，距離傳奇球星鈴木一朗保持的日籍球員43場紀錄僅剩2場。由於去年世界大賽兩隊曾激烈交手，今日重返多倫多，現場藍鳥球迷噓聲不斷。對此大谷淡然表示：「雖然這場比賽備受關注，但這終究只是賽季中的一場比賽。不論對手是誰，只要打出我們應有的球風，勝利自然會到來。」公牛全隊今日火力全開，狂轟本季新高的14分。大谷將勝利歸功於團隊，不僅打線進入狀態，投手群與防守也表現得無懈可擊。雖然近期表現亮眼，但大谷在受訪時四度提到「轉換心態」的重要。他強調：「不論表現好壞，結束後就要忘掉。每天都要以全新的心情面對比賽，這是我一直以來的堅持。」隨著道奇開季取得8勝2敗的亮眼成績，大谷翔平的重砲回歸無疑為球隊衝擊總冠軍注入最強動能。