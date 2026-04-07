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密爾瓦基公鹿（Milwaukee Bucks）超級巨星「字母哥」揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）近期在接受隊記尼可（Lori Nickel）專訪時，首度深談關於未來是否續留球隊的敏感話題。儘管公鹿本賽季正經歷動盪，但「字母哥」明確表態，回歸球隊的路徑是「百分之百存在」的，然而他強調，這一切都將建立在球隊能否展現出足以奪冠的「贏球文化」之上。在採訪中，字母哥直言不諱地表示，自己職業生涯現階段的每一項決定，核心動機只有兩個詞：「我所有的決定都基於贏球和文化，」字母哥坦言，「我不想只是打球，我想在一個有競爭力、大家目標一致的系統中前行。」他表示自己並不在意個人數據或是否能「做自己」，更重要的是感覺自己正在追求更大的目標。值得注意的是，字母哥在談話中特別提到了目前排名東區第二的波士頓塞爾提克，以及其總教練喬·馬祖拉（Joe Mazzulla）。他透露自己曾私下與馬祖拉交流，並對綠衫軍展現出的強韌精神感到敬佩。「我告訴喬（馬祖拉），你們有很多可以找藉口的機會，但你們沒有。」字母哥提到，即便塞爾提克在賽季初並非一帆風順，但馬祖拉從不推諉，只是堅定地信任隊員，「這就是我所說的『 Mentality』（心態），這就是為什麼我敬佩那樣的教練與文化。他們在那裡是為了共同奮戰，為了找出贏球的方法。」這番言論在公鹿本賽季戰績低迷的背景下顯得耐人尋味。截至今日，公鹿僅錄得，位列東部第11位，正徘徊在季後賽邊緣甚至可能提前放假；反觀塞爾提克則以的優異戰績穩坐東區榜眼，雙方在團隊穩定性與戰力表現上存在巨大鴻溝。字母哥曾多次強調自己不願離開密爾瓦基，並曾在2021年帶領球隊奪冠。然而，隨著球隊核心老化與戰績下滑，這位正值巔峰的巨星顯然正在向球隊管理層發出信號：留住他的關鍵，不在於情懷，而在於雄鹿能否重塑那種「拒絕藉口、專注贏球」的頂級團隊氛圍。