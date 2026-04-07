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2026年NCAA美國大學籃球「三月瘋」總決賽今日落下帷幕，密西根大學（Michigan）以69：63力克衛冕軍康乃狄克大學（UConn），奪得隊史自1989年以來首座全國冠軍，也是校史第二冠。這場勝利不僅讓密西根重返巔峰，更打破了「十大聯盟（Big Ten）」長達25年的男子籃球冠軍荒。密西根大學在本屆錦標賽前五場均砍下超過90分，創下歷史紀錄，儘管決賽陷入低得分的「肉搏戰」，但沃爾弗林人隊依舊展現出強大的韌性。比賽末段康乃狄克一度有機會追平，大三後衛鮑爾（Solo Ball）在關鍵時刻接獲傳球嘗試上籃，卻未能得手，錯失縮小分差至2分的良機。隨後，密西根的大一超級第六人麥肯尼（Trey McKenney）挺身而出，在比賽剩餘1分50秒時投進一顆高難度的後撤步三分球，將領先擴大至9分，徹底重挫對手士氣。雖然鮑爾在比賽結束前再度投進打板三分球追至4分差，但康乃狄克核心卡拉班（Alex Karaban）最後20秒的三分嘗試未果，最終密西根靠著麥肯尼穩定的罰球鎖定勝局。密西根明星前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）的表現無疑是全場最動人的篇章。他在周六對陣亞利桑那的準決賽中扭傷左膝內側副韌帶（MCL）並挫傷腳踝，今日上半場明顯不在狀態，中場受訪時甚至直言自己「感覺糟透了、全身無力」，首節一球未進。然而下半場戴上護膝後，倫德伯格展現強大鬥志，多次在關鍵時刻補籃及得分，全場出賽時間驚人。他在下半場兩次幫助球隊擴大至11分領先，成為密西根穩定軍心的定海神針。尋求三連霸的康乃狄克大學今日陷入嚴重的犯規麻煩，主力鮑爾與德馬里（Silas Demary Jr.）在下半場開賽不久便雙雙領到第3次犯規，隨後鮑爾更因第4犯被迫長時間坐鎮板凳。雖然康大憑藉強悍防守與籃板球一度將分差縮小至4分，但在關鍵進攻點的把握度上仍功虧一一簣。隨著終場哨聲響起，密西根大學正式宣告成為全美新王。這也是自2000年密西根州立大學奪冠以來，首度有十大聯盟的球隊在NCAA男籃錦標賽封王。