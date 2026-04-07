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▲中信兄弟主砲許基宏去年繳出2成92打擊率、19轟與77分打點頂級成績單，但至今仍未回歸。（圖／中信兄弟提供）

▲黃韋盛是具備長打潛力的內野手，近2年接班主力，今年打出OPS+162成績，已有破繭而出氣勢。（圖／中信兄弟提供）

▲黎克具備大聯盟、日職豐富經驗，今年來到中職重回先發角色，表現卻差強人意。（圖／中信兄弟提供）

連續2年奪得全年度勝率第一、近年都是總冠軍熱門的中信兄弟，今年開季卻走得不順，前7戰打完僅1勝6敗單獨位列墊底，數據上來看，投手端是最大問題，團隊ERA+60.5吊車尾，打擊端雖然有聯盟平均水準，但長打火力連2年下跌，影響得分效率，導致總得分僅排第5，中信兄弟從開幕戰37年首見的再見觸身球開始，前2周賽程走得跌跌撞撞，前7場僅獲得1勝，且勝負分差距高達20分，代表處於攻守失衡狀態，防守端來說，7戰團隊野手僅發生2次失誤，投手端表現失常才是最大原因。先發投手方面，羅戈2場出賽合計11局防禦率3.27，帳面表現仍在調整，但FIP僅1.84，顯示他仍是過去2年球迷熟悉的他，勝騎士也還在預期中，但除2大王牌外，開季預定的第3號洋投黎克，2場先發被完全打爆，是團隊投手帳面成績不理想主因，近期已出現轉往牛棚發展的可能性，後續陶樂、德保拉誰能頂上先發值得關注。先發輪值仍在調整，後援戰力少了黃恩賜與吳俊偉2位守護神等級強投，其餘投手也未能補上空缺，江忠城、呂彥青、王凱程與伍立辰4人表現仍有待調整，上週出賽都有掉分，反而是昔日2大首輪投手余謙、陳琥表現相對穩定，尤其余謙上周出賽3場、合計3局僅被打出1安打無失分，本周可望被安排在更關鍵時刻上場。打擊端，在開季富邦悍將、統一獅展現瘋狂火力情況下，中信兄弟OPS+100.7仍能排在聯盟第3，有賴於聯盟第2的打擊率2成48、第三的3成32上壘率，此前提下，開季7場僅攻下20分、場均2.85分卻掉到聯盟第5，主因是長打火力不足，導致上壘後無法有效轉化為得分，ISO（純長打率）0.80排倒數第2，長打率3成28則排第4。中信兄弟有6名打者打出高於聯盟平均火力，但除陳俊秀OPS+114.4之外，其餘打者如岳東華、高宇杰等人，主要都是提供高打擊率與上壘，反而是最具備長打期待感，目前OPS+323.1排名全隊第一的王政順，至今僅獲得6個打數，難以穩定貢獻成績。中信兄弟長打去年就有衰退跡象，在少去陳子豪、陳俊秀年紀增長後之後，論長打破壞力，全隊剩下許基宏一人是重砲等級球員，他去年單季扛出19轟、77分打點、OPS+168，是全聯盟最頂尖打者之一，本季他因調整狀況，開季至今都還沒歸隊一軍。中信兄弟開季至今7場有3場比賽遭到逆轉，打線前段局數靠纏鬥、上壘換回分數，好不容易撐到後段戰，牛棚卻開魯閣挨轟被逆轉，成為黃衫軍開季至今縮影。少去上季守護神黃恩賜穩住後段，以及打擊端有機會一棒定江山的許基宏，對中信兄弟影響可能比想像中大。