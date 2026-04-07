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洛杉磯道奇隊今日作客多倫多，以14：2血洗去年世界大賽對手藍鳥隊。道奇球星大谷翔平（Shohei Ohtani）不僅轟出連兩場全壘打，更將連續上壘紀錄推進至41場，距離鈴木一朗保持的日籍球員紀錄僅差2場。反觀藍鳥隊則深陷泥沼，投手群集體崩盤，更創下隊史開季最不名譽的投手中繼紀錄。大谷翔平今日擔任先發第1棒指定打擊，全場最震撼的一幕發生在第6局。面對藍鳥隊第三任左投曼提普萊（Joe Mantiply），大谷在球數1好2壞時，強行將一顆內角低處、幾乎快挖地洞的壞球（伸卡球）直接撈過中外野大牆。這發本季第3號全壘打擊球初速高達173.5公里，飛距離約126公尺。前道奇名將、現任NHK球評齋藤隆驚嘆道：「那球如果不揮棒絕對是壞球，內角位置極其刁鑽。身為左打面對左投能把那種球掃出去，除了『厲害』真的無話可說。」大谷今日在第2打席靠著內野安打（外加投手失誤）站上壘包，成功將連續上壘紀錄延伸至41場，正式超越鈴木一朗在2004年創下的40場紀錄，躍居日籍球員史上單獨第2位。目前大谷距離鈴木一朗在2009年締造的日籍球員最高紀錄「43場」僅剩2場差距，極有望在本週達成歷史性突破。相較於道奇的意氣風發，藍鳥隊則陷入開季以來的最大危機。今日藍鳥動用包括先發傳奇右投薛澤（Max Scherzer）在內的5名正規投手，竟然「全員失分」，最終在9局大比分落後時被迫推上捕手海尼曼（Tyler Heineman）登板投球。根據《Sportsnet Stats》統計，藍鳥隊開季僅10場比賽就動用了18名不同的投手，追平了2020年創下的隊史最慘紀錄。這項數據反映出藍鳥先發輪值的不穩與牛棚的過度消耗。美媒《Sporting News》辛辣評論：「紀錄是用來打破的，但藍鳥絕對不想跟這項紀錄扯上關係。」