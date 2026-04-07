NBA例行賽進入最後衝刺，西區強權丹佛金塊今（7）日坐鎮主場迎戰波特蘭拓荒者。這場比賽雙方殺得難分難解，拓荒者在上半場展現驚人火力，一度取得雙位數領先；但金塊憑藉著當家球星約基奇（Nikola Jokić）的統治級表現與團隊韌性，最終在延長賽以137：132逆轉擊敗對手，不僅終結拓荒者的連勝，更將自身的連勝紀錄推進至9連勝，甚至反超洛杉磯湖人升至西區第三。
金塊上半場遭壓制 拓荒者反客為主
開賽初期，急於穩固西區第8種子順位的拓荒者展現極強求勝欲。在阿夫迪亞（Deni Avdija）與新秀中鋒克林根（Donovan Clingan）聯手帶動下，拓荒者首節攻下35 分。進入次節，拓荒者火力不減，單節再灌37分，半場結束時以72：58取得多達14分領先，讓丹佛主場球迷一度陷入沉默。
約基奇領銜反擊 金塊下半場甦醒
易籃後，金塊隊找回防守強度。三屆MVP約基奇開始接管比賽，他全場展現全面身手，再度繳出35分、14籃板與13助攻的大三元數據，在下半場多次利用內線腳步與精準傳球盤活全隊。
拓荒者方面，前鋒阿夫迪亞表現依舊亮眼，攻下全隊最高的26分 並送出7次助攻；新秀中鋒克林根則在禁區展現防守威懾力，砍下18分抓下12個籃板 並貢獻關鍵阻攻。然而，金塊在第四節決勝期靠著莫瑞（Jamal Murray）與高登（Aaron Gordon）的配合成功抹平分差，將比賽拖入延長。
金塊延長賽驚險勝出 九連勝升至前三種子
進入延長賽，金塊展現了更為老練的執行力。約基奇與莫瑞在關鍵時刻的穩定表現鎖定勝局。終場，金塊以137：132守住主場勝利。此戰過後，金塊戰績來到51勝28負，順利反超洛杉磯湖人來到西區第三。
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開賽初期，急於穩固西區第8種子順位的拓荒者展現極強求勝欲。在阿夫迪亞（Deni Avdija）與新秀中鋒克林根（Donovan Clingan）聯手帶動下，拓荒者首節攻下35 分。進入次節，拓荒者火力不減，單節再灌37分，半場結束時以72：58取得多達14分領先，讓丹佛主場球迷一度陷入沉默。
約基奇領銜反擊 金塊下半場甦醒
易籃後，金塊隊找回防守強度。三屆MVP約基奇開始接管比賽，他全場展現全面身手，再度繳出35分、14籃板與13助攻的大三元數據，在下半場多次利用內線腳步與精準傳球盤活全隊。
拓荒者方面，前鋒阿夫迪亞表現依舊亮眼，攻下全隊最高的26分 並送出7次助攻；新秀中鋒克林根則在禁區展現防守威懾力，砍下18分抓下12個籃板 並貢獻關鍵阻攻。然而，金塊在第四節決勝期靠著莫瑞（Jamal Murray）與高登（Aaron Gordon）的配合成功抹平分差，將比賽拖入延長。
金塊延長賽驚險勝出 九連勝升至前三種子
進入延長賽，金塊展現了更為老練的執行力。約基奇與莫瑞在關鍵時刻的穩定表現鎖定勝局。終場，金塊以137：132守住主場勝利。此戰過後，金塊戰績來到51勝28負，順利反超洛杉磯湖人來到西區第三。