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NBA例行賽進入最後衝刺，西區強權丹佛金塊今（7）日坐鎮主場迎戰波特蘭拓荒者。這場比賽雙方殺得難分難解，拓荒者在上半場展現驚人火力，一度取得雙位數領先；但金塊憑藉著當家球星約基奇（Nikola Jokić）的統治級表現與團隊韌性，最終在延長賽以逆轉擊敗對手，不僅終結拓荒者的連勝，更將自身的連勝紀錄推進至開賽初期，急於穩固西區第8種子順位的拓荒者展現極強求勝欲。在阿夫迪亞（Deni Avdija）與新秀中鋒克林根（Donovan Clingan）聯手帶動下，拓荒者首節攻下35 分。進入次節，拓荒者火力不減，單節再灌37分，半場結束時以取得多達14分領先，讓丹佛主場球迷一度陷入沉默。易籃後，金塊隊找回防守強度。三屆MVP開始接管比賽，他全場展現全面身手，再度繳出的大三元數據，在下半場多次利用內線腳步與精準傳球盤活全隊。拓荒者方面，前鋒表現依舊亮眼，攻下全隊最高的並送出；新秀中鋒則在禁區展現防守威懾力，砍下抓下並貢獻關鍵阻攻。然而，金塊在第四節決勝期靠著莫瑞（Jamal Murray）與高登（Aaron Gordon）的配合成功抹平分差，將比賽拖入延長。進入延長賽，金塊展現了更為老練的執行力。約基奇與莫瑞在關鍵時刻的穩定表現鎖定勝局。終場，金塊以137：132守住主場勝利。此戰過後，金塊戰績來到，順利反超洛杉磯湖人來到西區第三。