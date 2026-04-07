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美國職籃（NBA）例行賽進入最後白熱化階段，丹佛金塊今（7）日在主場迎戰來訪的波特蘭拓荒者隊。金塊隊在賽前已豪取8連勝，以50勝28負的傲人戰績穩居西區第4；而拓荒者隊則在收穫3連勝後，以40勝38負暫居西區第9。本場比賽雖然雙方皆有主力球員缺陣，但場上的肉搏程度堪稱本季最慘烈的一戰。最終金塊隊在延長賽以137：132驚險逆轉拓荒者隊，豪取9連勝的同時也徹底改寫了西區季後賽的勢力版圖，並且成功避開王者雷霆。開賽波特蘭拓荒者展現強大外線火力試圖喧賓奪主，但丹佛金塊隊當家球星約基奇（Nikola Jokic）隨即在內線連續強打拿下8分予以無情回應。隨後拓荒者隊卡馬拉（Toumani Camara）與塞布爾（Matisse Thybulle）瘋狂命中6記三分球拉開差距。進入次節，亨德森（Scoot Henderson）與克林根（Donovan Clingan）外線發力將分差拉開至雙位數，半場結束拓荒者隊仍帶著14分領先。下半場雙方陷入慘烈拉鋸，約基奇（Nikola Jokic）連攻帶傳帶隊瘋狂反撲。末節決戰時刻，戈登（Aaron Gordon）命中追平三分球，隨後更以一記反超比分的踩線長兩分點燃全場氣氛。儘管阿夫迪亞（Deni Avdija）迅速追平將比賽拖入延長，但在延長賽中，穆雷（Jamal Murray）的突破暴扣與約基奇（Nikola Jokic）的壓哨上籃徹底殺死懸念，讓波特蘭的反擊化為泡影。這場驚心動魄的延長賽逆轉，對西區聯盟的最終走勢產生了決定性的影響。金塊目前幾乎鎖定了西區第3的位置，且在接下來的對陣中擁有極大的戰略主動權。金塊隊未來將面對曼菲斯灰熊隊與奧克拉荷馬城雷霆隊及聖安東尼奧馬刺隊。由於雷霆隊為了在次輪避開金塊隊，極有可能在接下來的直接對話中選擇性放水，而馬刺隊的文班亞馬（Victor Wembanyama）傷勢未明，金塊隊極大機率以53勝29敗戰績強勢進軍季後賽，首輪將強碰明尼蘇達灰狼隊。在排名的連鎖反應之下，休士頓火箭隊預計將升至西區第4，首輪將與位居第5的洛杉磯湖人隊上演一場血腥廝殺。儘管火箭隊在范弗里特（Fred VanVleet）與亞當斯（Steven Adams）傷停後競爭力受損，但面對同樣深陷唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）受傷困擾的「殘陣湖人」，這場對決無疑將成為收視率的保證，讓火箭隊在流量獲得空前勝利。此外，排名第8的洛杉磯快艇隊也因為金塊隊擊敗拓荒者隊而獲得喘息空間，只要能在接下來對陣拓荒者隊的關鍵戰中全力取勝，快艇隊將穩坐第8，擁有的「兩條命」優勢將使他們有極高機率鎖定最終的季後賽席次。