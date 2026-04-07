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在剛結束的比賽中，原本位居西區第3的湖人因競爭對手丹佛金塊逆轉拓荒者、豪取9連勝後，排名被金塊反超，跌至西區第4。更慘的是，湖人官方今（7）日公布了一份令人絕望的傷兵名單（IL），包含唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）及詹姆斯（LeBron James）在內的三大核心全部榜上有名。在如此低迷的氛圍中，卻有大批湖人球迷「反向思考」，竟然認為排名下滑反而是季後賽的最佳劇本。湖人目前面臨本季最嚴峻的戰力缺口。唐西奇因左腿筋拉傷確定缺陣，里夫斯則受困於左腹斜肌拉傷，兩人皆無法在例行賽剩餘賽程回歸，連季後賽首輪能否出賽都要畫上大大的問號。雪上加霜的是，高齡41歲的詹姆斯在上一場與19歲天才弗拉格（Cooper Flagg）上演跨世代對決、狂轟30分15助攻後，今日也因左腳傷勢被列入「出賽成疑」的傷兵名單中。加上防守大將史馬特（Marcus Smart）已缺陣近3週，湖人對戰雷霆前夕幾乎處於空城的狀態。雖然湖人戰績被金塊逆轉，導致排名掉到西區第4，但這番變動意外讓不少湖人球迷覺得心情不錯。原因在於西區季後賽的對戰格局發生了微妙變化，許多球迷樂觀分析，若維持第3名晉級，首輪極機率對上目前暫居第6、擁有雙塔陣容還有人來瘋球星愛德華茲（Anthony Edwards）的明尼蘇達灰狼。反觀掉到第4名後，首輪對手將變為暫居第5的休士頓火箭。不過若是闖過第一關，後面等待著湖人的就是衛冕軍雷霆，因此無論是哪一條路對殘陣湖人而言，都窒礙難行。值得一提的是，湖人本季交手火箭以及灰狼各3次，同樣以2勝1敗保有對戰優勢。雖然球迷對目前季後賽首輪的對戰組合感到樂觀，但對教頭瑞迪克而言，接下來僅剩一週半的例行賽將是巨大的考驗。即便湖人目前已保底不會掉出西區前5，但如果排名持續下滑至第五，將徹底失去首輪的主場優勢。在失去兩大進攻發動機、詹皇傷勢又不明的情況下，湖人必須重新建立戰術體系，高度依賴其餘角色球員的集體發揮，才有機會在季後賽開打前穩住陣腳，等待巨星們回歸創造驚喜。