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今日新莊氣溫落在21至22度、降雨機率70%，天母氣溫落在21至22度、降雨機率70%，澄清湖氣溫落在27至28度，降雨機率30％，提醒球迷朋友，近期天氣不穩定，請記得攜帶雨具。

中華職棒37年例行賽持續進行，今（7）日共有3場比賽，中信兄弟開季7戰吞下6敗，目前排名聯盟墊底，今日推出洋投勝騎士（Mario Sanchez）交手富邦悍將魔力藍（Shawn Morimando）；味全龍昨（6）日以1分之差不敵樂天桃猿，今日兩軍再度交手，由鋼龍（Andrew Gagnon）強碰麥斯威尼（Morgan McSweeney）；統一7-ELEVEn獅持續作客澄清湖，推出布雷克（Brock Dykxhoorn）交手台鋼雄鷹艾速特（Eric Stout）。新莊賽事，目前排名墊底的兄弟，今日推出洋投勝騎士（Mario Sanchez），本季出賽1場，防禦率1.50。勝騎士前次碰到悍將已經是2024年球季，當年對戰拿下3勝1敗，對戰防禦率2.17。悍將目前與獅隊並列第1，由左投魔力藍掛帥，本季出賽1場，防禦率4.50。去年交手兄弟，魔力藍拿下1勝2敗，對戰防禦率3.42。天母賽事，龍隊目前排名第3，新洋投蔣銲先發，本季出賽1場，防禦率3.60，前役面對兄弟雖然5局僅失2分，但出現4次保送，控球狀態不盡理想。桃園目前排名第5，今日同樣由新洋投麥斯威尼掛帥，本季出賽1場，吞下1敗，防禦率7.20，前役交手雄鷹，麥斯維尼主投5局失4分。澄清湖賽事，目前排名第3的雄鷹，今日推出洋投艾速特先發，本季出賽1場，拿下1勝，防禦率1.80。去年交手獅隊，艾速特拿下1勝2敗，對戰防禦率1.56。獅隊目前與悍將並列龍頭，今日由洋投布雷克掛帥，本季出賽1場，防禦率5.40。去年對戰雄鷹，布雷克拿下1勝3敗，對戰防禦率7.67。