我是廣告 請繼續往下閱讀

中華女足球國家隊今（7）日爆發重大內部風波。由蘇育萱、丁旗等18名現役國腳發起連署陳情書，受文者直指運動部、國家運動訓練中心與中華民國足球協會。對於教練團在亞洲盃備戰期間的訓練安排、戰術規劃與人事決策提出多項質疑。球員以嚴正語氣指出，現行運作已影響球隊整體備戰品質與選手權益，並正式提出撤換總教練及重組教練團的訴求。針對此事目前足協尚無回應。在訓練管理層面，陳情書指出教練團在訓練負荷安排與恢復機制上缺乏系統性規劃，相關訓練強度與節奏未見明確數據依據，導致部分球員於備戰期間出現非接觸性傷勢。文件中提及，曾有球員發生達5.75公分的肌肉撕裂傷，對其職業生涯造成重大衝擊。球員認為，在國家隊層級的訓練體系中，選手健康管理應具備更高標準，相關問題不僅影響戰力，也涉及基本運動醫學與風險控管的落實程度。更令人感到荒謬的是教練團在戰術主導上的集體失職。陳情書爆料指出，備戰期間缺乏清晰的訓練方針與比賽策略，導致平日訓練內容與賽場實際需求嚴重脫節。以對戰亞洲強權日本隊為例，教練團竟然未能提出任何有效的應對策略。最終全體球員被迫主動發起討論，參考2025東亞盃（EAFF E-1 Football Championship）的經驗，並強烈要求進行5-4-1低位防守訓練，才得以應戰，這種怪象反映教練團已完全失去領導功能，讓球員在場上必須承擔額外的心理壓力。此外，陳情書亦提及選才與人員調度機制缺乏一致性與透明度。球員指出，部分選手在表明無法參與賽事的情況下仍被安排相關程序，反而長期參與訓練的球員未能獲得相對應機會，相關決策邏輯不明，影響團隊信任基礎。文件中強調，國家隊應建立明確且可被檢視的選才標準，以確保競爭公平性與團隊穩定。18名連署球員在文末表示，國家隊經驗對職業生涯具有高度重要性，球員願意全力投入比賽與訓練，但同時也期待在一個具備專業規劃與良好治理的環境中發展。此次事件被視為台灣女足近年最具指標性的內部改革訴求之一，目前正等待運動部、足協與訓練中心相關回應。