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▲足協長期行政支援不足與決策不透明問題再度浮上檯面，陳情書的出現，就像挖開一個長期被掩蓋的潰爛傷口。（圖／足協提供）

中華女足今（7）日爆發史上最大規模的集體陳情事件。由蘇育萱、丁旗等18名現役國腳聯署的陳情書正式曝光，受文對象直指運動部、國訓中心與中華民國足球協會。球員在陳情書中點出訓練管理、戰術規劃與選才制度等多項問題，甚至揭露在亞洲盃對陣日本等關鍵賽事中，竟出現「球員自行討論戰術」的荒謬情事。然而，這場風暴的爆發並非偶然，而是足協長期搞內部鬥爭與治理失能的引爆。回顧過去兩年，中華女足其實並非毫無起色。在前任總教練陳曉明帶領下，球隊成功取得2025年亞洲盃會內賽門票，並在東亞盃站穩競爭位置，整體戰力與組織逐步成形。但隨著陳曉明因資源與溝通問題離任，足協在人事接續上的決策卻引發爭議。由原門將教練查克摩爾接掌國家隊兵符，讓外界與基層對專業銜接產生疑問。根據球員與相關人士反映，自查克摩爾上任後，訓練內容與強度明顯下滑，甚至被形容僅達青少年層級，與國家隊應有標準出現落差。問題並非單一教練能力，而是整體人事決策是否具備專業判斷。陳情書中最令人震驚的內容，莫過於在亞洲盃如此高等級的賽場上，面對亞洲強權日本隊，教練團竟然無法給出有效的作戰計畫。最終，球場上的戰術佈置與跑位，竟是由選手們在賽前自行討論、拼湊而成。球員們在陳情書中沈重地表示，教練團在訓練方針、比賽戰術以及選才計畫上出現多項嚴重缺失。決策過程混亂，選才機制亦不透明，已嚴重影響球員的備戰心態與比賽權益。除此之外，有球員出現長達5.75公分的肌肉撕裂傷，這已不只是一般運動傷害，而是足以影響職業生涯的嚴重事件。對於一支國家隊而言，訓練強度與負荷管理理應建立在科學數據與醫療評估之上，但從球員反映來看，相關機制顯然未被落實。若僅將這次風波歸咎於教練團，恐怕過於簡化。早在去年陳曉明離任時，足協在行政支援、資源配置與溝通機制上的問題就已浮現。當時甚至需要運動部介入，要求足協確保基本薪資與後勤運作，顯示體系本身早已出現裂縫。從這次陳情書內容來看，相關問題並未改善，反而持續累積，後勤支援無法跟上國際賽節奏、教練團與球員之間缺乏有效溝通、人事與選才決策缺乏一致標準，讓原本已逐步成形的競技體系，再度陷入失序狀態。足協高層是否真願承擔責任，還是只切割中層人事以平息輿論，一直球迷與基層教練、球員最憂心之處。18名國腳選擇連署發聲，本身就具有高度指標性。在國家隊體系中，球員公開提出質疑並不常見，這也代表問題已經超出內部可控的範圍。這次事件與其說是突發風暴，更像是一個足協長年失能的一次大爆發。對中華女足而言，真正的關鍵不只是是否更換教練，而是能否重新建立一個具備專業判斷、制度明確與資源支撐的運作環境。否則，即使更換總教練人選，問題仍可能再次上演。