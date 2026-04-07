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▲中華女足國家隊發起連署，18名現役國腳聯名陳情撤換總教練。（圖／取自中華足協臉書）

▲男足隊長陳柏良當時在賽後記者會的一番話震驚各界，他直言球員穿上國家隊球衣卻得不到基本尊重。（圖／美聯社／達志影像）

▲當國腳們必須在國際賽場穿上「無名球衣」，在公眾公園與民眾排隊練球，甚至得在肌肉斷裂的風險下「自救」討論戰術時，台灣足球的競爭力早已在無盡的內耗中被消磨殆盡。（圖／中華民國足球協會提供）

台灣足球界近期深陷史無前例的動盪。從男足在亞洲盃資格賽慘敗泰國，到五人制國家隊出國參賽卻滯留機場，今（7）日更爆出中華女足18名現役國腳集體連署，要求撤換總教練。種種行政疏失與專業失能，曾讓長期為國征戰的球員痛批是「台灣人欺負台灣人。儘管多位足協高層下台以示負責，許多制度依舊不見改善。以下為您整理近期足協最令外界譁然的荒謬事件。今日以蘇育萱、丁旗為首的18名女足國腳正式向運動部及國訓中心陳情，揭露教練團在亞洲盃備戰期間的專業失能。陳情書指出，因缺乏系統性訓練規劃，導致球員出現高達 5.75 公分的肌肉撕裂重傷，嚴重威脅職業生命。更離譜的是，教練團在戰術主導上近乎停擺，對戰日本等強權時竟拿不出應對方案，逼得球員必須「主動發起討論」，參考過往比賽經驗自救，強烈要求進行5-4-1防守訓練才得以應戰。此外，選才制度也被指控如同黑箱，已表明無法參賽的人員仍被列入，影響團隊信任。中華男足在去年的亞洲盃資格賽以1：6慘敗泰國，場外混亂程度不輸場內。比賽現場大螢幕出錯、球員球衣上竟然沒有印姓名，國家隊基本尊嚴蕩然無存。總教練黃哲明賽後憤而請辭，痛批足協給的資源匱乏。國家隊竟被安排在「開放式」的迎風足球場訓練，必須跟一般民眾排隊等場地，完全無法進行封閉式戰術演練。反觀泰國隊卻能借到政大場地，讓總教練痛心直言：「這是在扼殺年輕球員的競爭力。」男足隊長陳柏良當時在賽後記者會的一番話震驚各界，他直言球員穿上國家隊球衣卻得不到基本尊重。赴泰國參賽住的是沒有健身房的廉價酒店，而國腳每日僅能領取1000元的零用金。陳柏良感嘆，球員是冒著受傷風險與職業生命在踢球，卻換來如此對待：「這就是台灣人欺負台灣人。」對此足協雖發聲明表示財務空間有限，仍在償還歷屆欠款，但失能的行政運作已讓球迷與選手的信任降至冰點。當時運動部部長李洋就曾表達「十分不悅」，並限期足協提交檢討報告。隨後，足協理事長王麟祥、副秘書長蔡鴻義等多名足協高層先後請辭，卻始終換不來合理、公允的制度與對待。後勤失能的狀況也蔓延到五人制足球隊。男子五人制國家隊去年也曾因「簽證問題」直接滯留機場，更傳出連比賽球褲都未按時發放。即將參加巴林亞青運的五人制女足也爆出教練團更換聲明遞交後，足協遲不公告也沒公文，導致行政程序處處受限。基層教練更反應選才機制僵化，導致如台東體中等具實力的遺珠選手因行政溝通斷層而無緣為國效力。這一連串荒謬事件，僅僅只是這兩年來的盤點，在過去有更多欠薪、場地等情況。這揭示的不僅是行政體系的失能，更是對運動員專業尊嚴的集體踐踏。當國腳們必須在國際賽場穿上「無名球衣」，在公眾公園與民眾排隊練球，甚至得在肌肉斷裂的風險下「自救」討論戰術時，台灣足球的競爭力早已在無盡的內耗中被消磨殆盡。從男足的「欺負台灣人」悲鳴，到女足發起指標性的集體連署，球員們要求的從來不是奢華待遇，僅僅是「尊重與透明」的對待。儘管高層頻頻請辭、運動部震怒要求檢討，但若足協無法從根本整肅互踢皮球的官僚習氣，再多的道歉與辭職，也換不回選手們對國家隊的期待與認同。