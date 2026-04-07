NBA 2025-26例行賽已進入最後一週的窒息衝刺期，台灣時間4月8日全聯盟安排10場重要賽事，其中最令全球球迷屏息以待的，莫過於奧克拉荷馬雷霆作客洛杉磯挑戰湖人的頂尖對決。這不僅是一場攸關季後賽種子序的關鍵戰役，更是聯盟新生代龍頭與傳統豪門之間的正面交鋒。目前奧克拉荷馬雷霆以62勝16敗的戰績傲視全聯盟，正全力守護其西區榜首寶座，誓言以頭號種子身分進軍季後賽；而洛杉磯湖人則在近期遭遇亂流，戰績50勝28敗已被金塊超車，落居西區第4，正處於捍衛前四名主場優勢、避免排位繼續下滑的生存時刻。雙方皆已進入「季後賽模式」，每一球的攻防都將決定最終的排位命運。
✳️ 洛杉磯湖人（50勝28敗，西區第4）vs. 奧克拉荷馬雷霆（62勝16敗，西區第1）
湖人目前排名西區第4，在被金塊超越後，排名已無退路。球隊近期遭遇重大打擊，陣中核心戰力嚴重受損，亟需詹姆斯（LeBron James）在主場展現領袖價值，率領殘陣抵擋雷霆的強悍進攻，提振士氣並穩住西區前四的種子序。
奧克拉荷馬雷霆：捍衛聯盟龍頭 亞歷山大衝刺 MVP
雷霆目前高居西區第1，領先身後的馬刺僅剩微小勝差，每一場勝利都關乎能否搶下季後賽全西區甚至全聯盟的主場優勢。亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）本季展現了衛冕年度MVP等級的統治力，此戰他將率領年輕軍團直搗洛城，力拼在例行賽尾聲鎖定龍頭位置。
✳️ 近10場比賽分析
✳️ 焦點球星
奧克拉荷馬雷霆：亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）
身為聯盟新一代巨星，他具備頂尖的單打與造犯規能力。面對湖人缺失大將的防線，他能否穩定輸出並串聯隊友，將是雷霆能否反客為主的關鍵。
洛杉磯湖人：詹姆斯（LeBron James）
在兩位核心大將缺陣的情況下，詹姆斯需要一人扛起整支球隊。他不僅要負責得分，更要主導組織。面對年輕力壯的雷霆，詹姆斯的體能調節與關鍵球處理將決定湖人的勝負。
✳️觀戰重點
✳️ 4月8日NBA例行賽賽程表 (台灣時間)
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2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
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NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
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- 比賽地點： 湖人主場（Crypto.com Arena）
- 開賽時間： 4月8日上午10：30
湖人目前排名西區第4，在被金塊超越後，排名已無退路。球隊近期遭遇重大打擊，陣中核心戰力嚴重受損，亟需詹姆斯（LeBron James）在主場展現領袖價值，率領殘陣抵擋雷霆的強悍進攻，提振士氣並穩住西區前四的種子序。
奧克拉荷馬雷霆：捍衛聯盟龍頭 亞歷山大衝刺 MVP
雷霆目前高居西區第1，領先身後的馬刺僅剩微小勝差，每一場勝利都關乎能否搶下季後賽全西區甚至全聯盟的主場優勢。亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）本季展現了衛冕年度MVP等級的統治力，此戰他將率領年輕軍團直搗洛城，力拼在例行賽尾聲鎖定龍頭位置。
✳️ 近10場比賽分析
- 洛杉磯湖人：雙星缺陣戰力告急 團隊韌性面臨極限考驗 湖人近期在爆發傷病潮以前狀態相當穩定，近10場比賽取得7勝3敗。如今團隊在進攻端仍具威脅，但接連失去核心得分點讓火力出現斷層。詹姆斯雖然依舊維持高水準產出，但在防守輪轉上因人員短缺顯得吃力，此戰需依賴替補群超常發揮才能與龍頭雷霆抗衡。
- 奧克拉荷馬雷霆：攻守平衡無懈可擊 青春風暴席捲聯盟 雷霆近10場繳出9勝1敗的佳績，團隊進攻效率位居聯盟首位。霍姆格倫（Chet Holmgren）在禁區的防守與外線火力的延伸，讓雷霆的戰術極具多樣性。搭配陣中多位極具侵略性的年輕側翼，雷霆展現出極強的執行力，目前全隊士氣高昂，目標直指總冠軍。
✳️ 焦點球星
奧克拉荷馬雷霆：亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）
身為聯盟新一代巨星，他具備頂尖的單打與造犯規能力。面對湖人缺失大將的防線，他能否穩定輸出並串聯隊友，將是雷霆能否反客為主的關鍵。
洛杉磯湖人：詹姆斯（LeBron James）
在兩位核心大將缺陣的情況下，詹姆斯需要一人扛起整支球隊。他不僅要負責得分，更要主導組織。面對年輕力壯的雷霆，詹姆斯的體能調節與關鍵球處理將決定湖人的勝負。
✳️觀戰重點
洛杉磯湖人：
- 詹姆斯「孤皇」的統治權重： 在唐西奇與里夫斯雙雙缺陣下，39歲的老詹必須在攻防兩端「超負荷」運轉。除了個人得分，他能否串聯起隊友打出團隊籃球，考驗著他的領袖韌性。
- 替補群的「救贖之戰」： 面對雷霆全方位火力的衝擊，湖人板凳群需要提供超常的火力支援。能否在老詹休息期間穩住比分，並在防守端限制雷霆的側翼切入，是湖人力保前四席次的最後希望。
奧克拉荷馬雷霆：
- 亞歷山大（SGA）的MVP級收割力： 作為聯盟龍頭核心，亞歷山大需在唐西奇與里夫斯缺陣、湖人防線殘破之際，展現高效單打與罰球破壞力，力求鎖定全季後賽主場優勢。
- 青春風暴的客場壓制力： 雷霆陣容體能極佳且運動能力驚人，能否利用高節奏轉換與霍姆格倫的禁區護筐，讓年邁且人員短缺的湖人陷入體能黑洞是贏球關鍵。
✳️ 傷兵名單
- 洛杉磯湖人： Luka Doncic（腿筋二級拉傷，例行賽報銷）。Austin Reaves（腹斜肌拉傷，例行賽報銷）Marcus Smart（腳踝受傷，缺陣）LeBron James（腳傷，出賽成疑）。
- 奧克拉荷馬雷霆： Jalen Williams（腿筋傷勢，缺陣）。
✳️ 4月8日NBA例行賽賽程表 (台灣時間)
|時間
|對戰組合 (客隊 vs. 主隊)
|7:00 AM
|明尼蘇達灰狼 vs. 印第安納溜馬
|7:00 AM
|芝加哥公牛 vs. 華盛頓巫師
|7:30 AM
|密爾瓦基公鹿 vs. 布魯克林籃網
|7:30 AM
|邁阿密熱火 vs. 多倫多暴龍
|8:00 AM
|猶他爵士 vs. 紐奧良鵜鶘
|8:00 AM
|夏洛特黃蜂 vs. 波士頓塞爾提克
|10:00 AM
|沙加緬度國王 vs. 金州勇士
|10:30 AM
|奧克拉荷馬雷霆 vs. 洛杉磯湖人
|10:30 AM
|達拉斯獨行俠 vs. 洛杉磯快艇
|11:00 AM
|休士頓火箭 vs. 鳳凰城太陽
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。