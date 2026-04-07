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中華民國足球協會今（7）日晚間針對中華女足18名國腳聯名陳情事件發布正式聲明，坦言本次風波不僅為單一事件，更反映出國家隊長期制度與管理層面的結構性問題，並宣布將啟動全面檢討與改革機制，涵蓋教練團調整、獨立調查以及選訓制度重建等多項措施。足協在聲明中指出，已由理事長張璨與技術委員會啟動全面檢視，並強調球員為「國家最重要且不可替代之核心資產」。對於陳情書中提及的訓練負荷管理失當、戰術溝通不足以及管理機制失靈等問題，足協表示高度重視，並坦承相關爭議已涉及制度層級。特別是針對外界關注的球員傷勢問題，包括曾出現達5.75公分肌肉撕裂的案例，足協也表達關切，並承諾將強化運動科學與醫療管理機制。在最受關注的教練團問題上，足協明確表示已將國家隊教練團調整列為「最高優先處理事項」，並以球員安全、訓練品質與長期競技發展為決策核心。目前相關評估與內部檢討已同步展開，並已建立多項調整預案。不過，足協也指出，將待獨立調查報告完成後，才會依據專業評估結果做出最終人事決策。此外，現任總教練提出的人事異動申請，已決定暫緩核定，以確保程序正義與事實釐清。為釐清爭議，足協宣布成立專案調查小組，由前國訓中心執行長、現任足協首席顧問李文彬擔任召集人，並結合運動專業人士與相關單位共同參與。調查重點將包括訓練負荷與傷害管理是否符合專業標準、教練團決策與溝通機制是否失衡，以及行政支援與資訊整合是否存在結構性問題。調查報告預計於30天內完成，作為後續決策依據。在調查期間，足協也啟動過渡治理機制，由技術部門與專案小組共同監督運作，並強化訓練安全與醫療監控，同時建立即時溝通窗口，以降低對球員備戰的影響。針對外界長期質疑的選才與制度問題，足協表示將推動選訓制度透明化，參考羽球、桌球等項目的運作模式，導入利害關係人列席機制，並邀請球員所屬俱樂部或相關單位參與決策過程，以提升公正性與透明度。同時，足協也將推動訓練與管理數據化，包括建立科學化訓練監測系統、技術回顧與績效評估機制，以及強化醫療與復健支援，目標讓國家隊訓練體系逐步接軌國際標準。足協強調承擔責任 備戰亞運與附加賽不受影響對於本次風波，足協表示將由整體體系承擔責任，並透過制度改革全面改善相關問題。展望未來，面對即將到來的亞運與洲際附加賽等重要賽事，足協強調將加速教練團專業重整，建立穩定的戰術體系與訓練環境，確保球員能在無後顧之憂的情況下投入比賽。