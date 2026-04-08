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球隊 比賽 勝 敗 和 勝率 勝差 福岡軟銀鷹 9 7 2 0 .778 - 北海道日本火腿鬥士 9 5 4 0 .556 2.0 東北樂天金鷲 9 4 4 1 .500 2.5 歐力士猛牛 9 4 5 0 .444 3.0 千葉羅德海洋 9 4 5 0 .444 3.0 埼玉西武獅 9 2 6 1 .250 4.5

▲徐若熙日職生涯第2場先發登板，硬碰西武獅頭號先發高橋光成。（圖／取自NPB日職官網）

▲徐若熙（右）新球季正式加盟日職福岡軟銀鷹隊，軟銀CBO城島健司在台灣記者會上親自為他披上18號球衣（左）。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.12.26）

▲林安可至今先發八場，在32個打席中擊出8支安打，雖然首轟尚未出爐，但場均一支安打的穩定表現已讓他站穩先發四棒。（圖／取自DAZN）

▲高橋光成歷經前年0勝11敗低潮，去年健康整季先發24場、戰績8勝9敗、防禦率3.04，今年在今井達也旅美後，再度扛下西武獅王牌重任。（圖／美聯社／達志影像）

▲DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權。（圖／DAZN提供）

2026年NPB日本職棒福岡軟銀鷹今（8）日主場交手埼玉西武獅，為旅日強投徐若熙日職一軍第2場先發，將正面對決同樣來自台灣的西武獅強打林安可，目前軟銀7勝2敗排名第一，西武獅則為2勝6敗1和墊底，西武獅面對徐若熙，直接押出王牌高橋光成先發。《NOWnews》為您整理4月8日，徐若熙日職一軍先發對決林安可的「賽程、轉播、比賽時間」，讓您第一時間掌握最新賽況。對戰組合：埼玉西武獅@福岡軟銀鷹比賽場地：福岡瑞穗MIZUHO PAYPAY DOME比賽時間：17：00（台灣時間）先發投手：高橋光成（埼玉西武獅）VS徐若熙（福岡軟銀鷹）徐若熙休賽季3年15億超大合約加盟軟銀，儘管衛冕軍人才濟濟，徐若熙仍靠熱身賽精彩發揮，進入開季一軍先發輪值中，被定位在第4號先發，首戰於4月1日交手樂天金鷲，該戰僅用86球投出6局無失分、3安打、6次三振完美發揮，軟銀最終6：1贏球，徐若熙也搶下日職首勝，成為11年來首位在日職初登板就奪勝的台灣投手。根據《野球革命》分析徐若熙去年在中職成績，四縫線均速高達151公里，使用率53.8%，指叉變速球使用率則為20%，另外搭配使用率10.4%曲球與8.6%滑球組成。其中指叉變速球，是徐若熙最招牌、且最有殺傷力的變化球種，使用率20%為速球以外最高之外，整季投出328球僅被打出9支安打，被打擊率低到只有.077，上季軟銀高層來台時，也曾在看過球探報告後透露，正是因為徐若熙擁有這顆垂直系列的致命武器、因而看好他可以在日職投出一片天。攤開徐若熙和林安可在中華職棒的交手，兩人曾有23打席對決，林安可揮出6支安打、包含2轟，但也吞下7次三振。其中徐若熙在中職被打出的首轟，就是林安可所打出。現年28歲的高橋光成為西武獅2014年第一指名，具有190公分、105公斤的優異身材，近6年成為西武獅主力先發，但2024年卻寫下罕見紀錄，因傷僅先發15場防禦率，儘管3.87水準以上，結果整季1勝難求，還苦吞11敗，打破日職最慘先發紀錄，去年則逐漸校正回歸，整季先發24場、戰績8勝9敗、防禦率3.04。值得注意的是，高橋光成最早在2023年結束後，就透露挑戰大聯盟想法，但遭到西武獅拒絕，結果隔年就寫下單季0勝11敗難堪成績，只好又多待1年，去年證明身手後申請海外入札，結果乏人問津，最終又回到西武獅再戰一年，還因為今井達也旅美，扛起西武獅當家王牌重任。隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。