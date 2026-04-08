2026年NPB日本職棒福岡軟銀鷹今（8）日主場交手埼玉西武獅，為旅日強投徐若熙日職一軍第2場先發，將正面對決同樣來自台灣的西武獅強打林安可，目前軟銀7勝2敗排名第一，西武獅則為2勝6敗1和墊底，西武獅面對徐若熙，直接押出王牌高橋光成先發。《NOWnews》為您整理4月8日，徐若熙日職一軍先發對決林安可的「賽程、轉播、比賽時間」，讓您第一時間掌握最新賽況。
⚾4/8日職洋聯戰績表
⚾4/8徐若熙日職先發賽程
對戰組合：埼玉西武獅@福岡軟銀鷹
比賽場地：福岡瑞穗MIZUHO PAYPAY DOME
比賽時間：17：00（台灣時間）
先發投手：高橋光成（埼玉西武獅）VS徐若熙（福岡軟銀鷹）
⚾徐若熙日職初登板表現回顧 本季定位是什麼？
徐若熙休賽季3年15億超大合約加盟軟銀，儘管衛冕軍人才濟濟，徐若熙仍靠熱身賽精彩發揮，進入開季一軍先發輪值中，被定位在第4號先發，首戰於4月1日交手樂天金鷲，該戰僅用86球投出6局無失分、3安打、6次三振完美發揮，軟銀最終6：1贏球，徐若熙也搶下日職首勝，成為11年來首位在日職初登板就奪勝的台灣投手。
⚾徐若熙球速條件如何？有哪些主力球種？
根據《野球革命》分析徐若熙去年在中職成績，四縫線均速高達151公里，使用率53.8%，指叉變速球使用率則為20%，另外搭配使用率10.4%曲球與8.6%滑球組成。
其中指叉變速球，是徐若熙最招牌、且最有殺傷力的變化球種，使用率20%為速球以外最高之外，整季投出328球僅被打出9支安打，被打擊率低到只有.077，上季軟銀高層來台時，也曾在看過球探報告後透露，正是因為徐若熙擁有這顆垂直系列的致命武器、因而看好他可以在日職投出一片天。
⚾徐若熙與林安可有對決過嗎？
攤開徐若熙和林安可在中華職棒的交手，兩人曾有23打席對決，林安可揮出6支安打、包含2轟，但也吞下7次三振。其中徐若熙在中職被打出的首轟，就是林安可所打出。
⚾4/8徐若熙先發對手是誰？高橋光成介紹
現年28歲的高橋光成為西武獅2014年第一指名，具有190公分、105公斤的優異身材，近6年成為西武獅主力先發，但2024年卻寫下罕見紀錄，因傷僅先發15場防禦率，儘管3.87水準以上，結果整季1勝難求，還苦吞11敗，打破日職最慘先發紀錄，去年則逐漸校正回歸，整季先發24場、戰績8勝9敗、防禦率3.04。
值得注意的是，高橋光成最早在2023年結束後，就透露挑戰大聯盟想法，但遭到西武獅拒絕，結果隔年就寫下單季0勝11敗難堪成績，只好又多待1年，去年證明身手後申請海外入札，結果乏人問津，最終又回到西武獅再戰一年，還因為今井達也旅美，扛起西武獅當家王牌重任。
⚾4/8徐若熙日職先發轉播連結
隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。
有線電視：DAZN
線上串流：DAZN、MyVideo
我是廣告 請繼續往下閱讀
|球隊
|比賽
|勝
|敗
|和
|勝率
|勝差
|福岡軟銀鷹
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|北海道日本火腿鬥士
|9
|5
|4
|0
|.556
|2.0
|東北樂天金鷲
|9
|4
|4
|1
|.500
|2.5
|歐力士猛牛
|9
|4
|5
|0
|.444
|3.0
|千葉羅德海洋
|9
|4
|5
|0
|.444
|3.0
|埼玉西武獅
|9
|2
|6
|1
|.250
|4.5
對戰組合：埼玉西武獅@福岡軟銀鷹
比賽場地：福岡瑞穗MIZUHO PAYPAY DOME
比賽時間：17：00（台灣時間）
先發投手：高橋光成（埼玉西武獅）VS徐若熙（福岡軟銀鷹）
徐若熙休賽季3年15億超大合約加盟軟銀，儘管衛冕軍人才濟濟，徐若熙仍靠熱身賽精彩發揮，進入開季一軍先發輪值中，被定位在第4號先發，首戰於4月1日交手樂天金鷲，該戰僅用86球投出6局無失分、3安打、6次三振完美發揮，軟銀最終6：1贏球，徐若熙也搶下日職首勝，成為11年來首位在日職初登板就奪勝的台灣投手。
根據《野球革命》分析徐若熙去年在中職成績，四縫線均速高達151公里，使用率53.8%，指叉變速球使用率則為20%，另外搭配使用率10.4%曲球與8.6%滑球組成。
其中指叉變速球，是徐若熙最招牌、且最有殺傷力的變化球種，使用率20%為速球以外最高之外，整季投出328球僅被打出9支安打，被打擊率低到只有.077，上季軟銀高層來台時，也曾在看過球探報告後透露，正是因為徐若熙擁有這顆垂直系列的致命武器、因而看好他可以在日職投出一片天。
⚾徐若熙與林安可有對決過嗎？
攤開徐若熙和林安可在中華職棒的交手，兩人曾有23打席對決，林安可揮出6支安打、包含2轟，但也吞下7次三振。其中徐若熙在中職被打出的首轟，就是林安可所打出。
現年28歲的高橋光成為西武獅2014年第一指名，具有190公分、105公斤的優異身材，近6年成為西武獅主力先發，但2024年卻寫下罕見紀錄，因傷僅先發15場防禦率，儘管3.87水準以上，結果整季1勝難求，還苦吞11敗，打破日職最慘先發紀錄，去年則逐漸校正回歸，整季先發24場、戰績8勝9敗、防禦率3.04。
值得注意的是，高橋光成最早在2023年結束後，就透露挑戰大聯盟想法，但遭到西武獅拒絕，結果隔年就寫下單季0勝11敗難堪成績，只好又多待1年，去年證明身手後申請海外入札，結果乏人問津，最終又回到西武獅再戰一年，還因為今井達也旅美，扛起西武獅當家王牌重任。
隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。
有線電視：DAZN
線上串流：DAZN、MyVideo