洛杉磯湖人隊季後賽前夕驚傳利空，兩大核心唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）雙雙因傷無限期缺陣。不過，根據《ESPN》名記Shams Charania的最新報導，唐西奇已秘密前往西班牙尋求頂尖醫療協助，試圖透過特殊療法縮短恢復期。前NBA球員丹尼格林（Danny Green）分析，這類治療與昔日球星科比（Kobe Bryant）曾前往瑞士接受的療法類似。
唐西奇秘密離美赴西 注射治療盼加速腿筋癒合
Shams在節目中透露，唐西奇目前人就在西班牙。針對其二級腿筋拉傷，他正接受特殊的注射治療。Shams指出：「二級拉傷通常需要4到6周才能恢復，但唐西奇正竭盡全力想把時間提前。西班牙有這類的頂尖醫療機構，加上他曾效力皇家馬德里，那邊就像他的第二個家，與醫生的互信度極高。」
針對這項神祕療法，曾受過類似傷勢的丹尼格林大膽推測，唐西奇接受的應是「再生幹細胞治療」。格林表示：「我以前也做過，這類治療能把恢復時間提前一周左右。當年科比年輕時，也會專程飛往瑞士進行類似的治療。」
湖人傷兵名單「當頭一棒」 詹姆斯坦言：整個人都懵了
除了唐西奇，另一名大將里夫斯則遭遇二級斜肌拉傷，預計缺陣4到6周，極可能缺席整個季後賽首輪。丹尼格林直言，斜肌受傷極其折磨，「連大笑或上廁所都會痛」。
湖人老大哥詹姆斯（LeBron James）談到聽聞里夫斯重傷的消息時，難掩失落地表示：「我訓練後睡個午覺醒來看到新聞，感覺像是當頭一棒。雖然知道里夫斯一直帶傷作戰，但看到核磁共振結果時還是深受打擊，整個人都懵了。」
季後賽前景 41歲詹皇需帶隊苦撐
目前湖人的策略是希望能撐過首輪，等待兩位大將回歸。丹尼格林分析，若41歲的詹姆斯能帶領斯馬特（Marcus Smart）、艾頓（Deandre Ayton）等復出球員穩住局勢，唐西奇最快可能在4到5周內回歸，但里夫斯的情況則較不樂觀。
隨著季後賽戰火即將點燃，唐西奇在西班牙的治療成效，將直接決定湖人今年能走多遠。
何謂「再生幹細胞治療」？
所謂的「再生幹細胞治療」，是21世紀現代醫學與運動科學領域的一項突破性療法，其核心原理是提取人體內尚未完全分化、具有強大自我複製與修補能力的「幹細胞」，並將其精準注射至受損的組織部位（如肌肉、韌帶或軟骨）。
有別於傳統吃藥止痛或開刀的破壞性治療，這項技術旨在從細胞層級「逆轉」傷勢，幹細胞進入患部後不僅能主動分化成所需的特定組織細胞來填補損傷缺口，還能釋放高濃度的生長因子以促進微血管新生並快速抑制發炎反應；正因其具備加速組織癒合、大幅縮短復健期的強大潛力，近年來已成為許多面臨1級或2級嚴重肌肉撕裂傷的頂尖職業運動員，用來搶時間歸隊與延續職業生涯的終極醫療選項。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Shams在節目中透露，唐西奇目前人就在西班牙。針對其二級腿筋拉傷，他正接受特殊的注射治療。Shams指出：「二級拉傷通常需要4到6周才能恢復，但唐西奇正竭盡全力想把時間提前。西班牙有這類的頂尖醫療機構，加上他曾效力皇家馬德里，那邊就像他的第二個家，與醫生的互信度極高。」
針對這項神祕療法，曾受過類似傷勢的丹尼格林大膽推測，唐西奇接受的應是「再生幹細胞治療」。格林表示：「我以前也做過，這類治療能把恢復時間提前一周左右。當年科比年輕時，也會專程飛往瑞士進行類似的治療。」
除了唐西奇，另一名大將里夫斯則遭遇二級斜肌拉傷，預計缺陣4到6周，極可能缺席整個季後賽首輪。丹尼格林直言，斜肌受傷極其折磨，「連大笑或上廁所都會痛」。
湖人老大哥詹姆斯（LeBron James）談到聽聞里夫斯重傷的消息時，難掩失落地表示：「我訓練後睡個午覺醒來看到新聞，感覺像是當頭一棒。雖然知道里夫斯一直帶傷作戰，但看到核磁共振結果時還是深受打擊，整個人都懵了。」
季後賽前景 41歲詹皇需帶隊苦撐
目前湖人的策略是希望能撐過首輪，等待兩位大將回歸。丹尼格林分析，若41歲的詹姆斯能帶領斯馬特（Marcus Smart）、艾頓（Deandre Ayton）等復出球員穩住局勢，唐西奇最快可能在4到5周內回歸，但里夫斯的情況則較不樂觀。
隨著季後賽戰火即將點燃，唐西奇在西班牙的治療成效，將直接決定湖人今年能走多遠。
所謂的「再生幹細胞治療」，是21世紀現代醫學與運動科學領域的一項突破性療法，其核心原理是提取人體內尚未完全分化、具有強大自我複製與修補能力的「幹細胞」，並將其精準注射至受損的組織部位（如肌肉、韌帶或軟骨）。
有別於傳統吃藥止痛或開刀的破壞性治療，這項技術旨在從細胞層級「逆轉」傷勢，幹細胞進入患部後不僅能主動分化成所需的特定組織細胞來填補損傷缺口，還能釋放高濃度的生長因子以促進微血管新生並快速抑制發炎反應；正因其具備加速組織癒合、大幅縮短復健期的強大潛力，近年來已成為許多面臨1級或2級嚴重肌肉撕裂傷的頂尖職業運動員，用來搶時間歸隊與延續職業生涯的終極醫療選項。