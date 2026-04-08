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中國跳水天才少女全紅嬋近期因進入身體發育期、體重增長，頻頻遭受網路輿論攻擊，甚至被譏諷為「身材發福」。對此，官媒與體育界前輩紛紛發聲力挺，指出運動員面臨發育關是生理必然，並非努力不足。歷史上，如賈童、張家齊等世界冠軍都曾因無法克服發育期的體重問題而遺憾退役，全紅嬋所承受的壓力顯然已超負荷。在跳水這項追求輕盈與精確的運動中，身體發育往往是運動員最大的敵人。前世界冠軍賈童，身高155公分，在發育過程中體重一度飆升至55公斤以上，儘管極度刻苦減重，仍無法找回最佳競技狀態，最終在18歲的黃金年齡被迫退役。與全紅嬋並肩作戰的東京奧運金牌隊友張家齊，同樣因發育期的體重變化影響表現，最終選擇轉身離開賽場。數據顯示，全紅嬋在巴黎奧運周期靠著教練陳若琳的嚴格指導才艱難熬過體重關，但隨著19歲成年的到來，生理變化已不可逆。全紅嬋在採訪中哽咽表示：「我現在看到體重秤就害怕。」針對全紅嬋贏了被捧、輸了被罵「該退役」的輿論困境，《人民日報》撰文痛批這是一種畸形的「飯圈文化」，呼籲大眾應理性看待運動員的低谷與生理限制。桌球傳奇名將鄧亞萍也曾針對目前中國體壇的「飯圈」現象直言不諱發出批評：「我們那個年代是先喜歡項目才喜歡人，現在很多人是只看人不看球。」鄧亞萍強調，喜愛運動員必須把握好分寸，「尊重」才是最重要的核心。她認為體育的魅力在於拼搏與堅持，而非要求運動員必須維持永久的完美形象。面對排山倒海的指責，全紅嬋的母親馮玲妹展現了最堅定的支持。全媽坦言，看著女兒從小瘦瘦小小，現在胖一點反而讓她安心，「他們想怎麼說就怎麼說，我不管。在我眼裡，她永遠是個孩子，健康長大最重要。」全紅嬋14歲成名時曾表示想賺錢為母親治病，這份孝心與如今在鏡頭前小心翼翼、害怕出錯的模樣形成強烈對比。專家呼籲，社會應給予身處發育期的年輕運動員更多包容與心理支持，莫讓輿論暴力摧毀了一位曾驚艷世界的英雄。