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2位旅日好手徐若熙、林安可今（8）日即將於日職賽場正面對決，，兩人去年對決5打數，林安可僅有1支安打，但就是一發關鍵超前三分砲，最終也讓徐若熙苦吞敗投，是去年少數曾讓「龍之子」受傷的中職打者。徐若熙、林安可從前者2021年站上一軍後就展開對決，徐若熙中職生涯第4場先發在4月3日對上統一獅，為生涯首度遭遇林安可，首打席就被敲出安打，該戰僅撐1局就退場。近5年，雙方累積23打席，林安可22打數中敲出6安打，打擊率2成77、2轟、1保送與6分打點，但也吞下7次三振。林安可面對徐若熙被三振率雖然高達30.4%，多次對徐若熙招牌球種指叉變速球揮空吞K，但考量到徐若熙本來就是高三振型投手，去年中職114局就出現120K，林安可在被三振同時，並未改變擊球策略，只要徐若熙一失投往往能給予痛擊，生涯22打數有6支安打，其中2發為全壘打，是中職少數能有效掌握徐若熙失投球的強打。且徐若熙中職生涯5年合計僅被打出9支全壘打，林安可一個人就貢獻2支，是全中職所有打者中，唯一能對徐若熙敲出複數支全壘打的打者，且徐若熙生涯被打出的第一轟，也是林安可的傑作。去年林安可因傷僅出賽90場，對徐若熙整季5打數僅1安打，但就是一發全壘打，該戰在7月30日，林安可首局首打席1好2壞情況下，瞄準徐若熙偏高失投的153公里速球，一棒敲出三分砲，該役徐若熙投5局就只失掉這3分，最後還承擔第6敗。