我是廣告 請繼續往下閱讀

西武獅明日交手福岡軟銀鷹，遇上首戰壓制樂天金鷲6局無失分、至今防禦率仍是0的台灣強投徐若熙，直接押上190公分巨投、當家王牌高橋光成先發應戰，高橋光成去年投出8勝9敗、防禦率3.04成績，原有望透過入札制度挑戰大聯盟，卻因價碼談不攏作罷，回歸老東家懷抱，還在今井達也旅美後，重新扛起王牌重任。徐若熙日職首戰面對樂天金鷲，展現出色壓制力，靠著極速155公里火球，搭配招牌球種指叉變速球，投出6局、6次三振無失分好表現，全場僅被打出3支安打，本場則改交手火力更貧弱、2勝6敗1和墊底的西武獅。徐若熙本場遇上的對手，正是西武獅當家王牌、現年29歲的高橋光成，他是西武獅2014年第一指名，具有190公分、105公斤的優異身材，能投出極速150公里速球，搭配滑球、曲球與伸卡球等多變球路賴以為生。高橋光成自生涯第2年就獲得22場一軍先發機會，並於2019年到2023年間4度奪得單季雙位數勝投，尤其2022、23年，合計49場先發防禦率僅2.21，成為西武獅當家王牌，日職生涯累積197場出賽，拿下73勝78敗、防禦率3.38成績。值得注意的是，高橋光成於2023年結束後，就跟球團透露挑戰大聯盟想法，但遭到拒絕，結果隔年因傷僅出賽15場，防禦率3.87情況下，竟寫下單季0勝11敗難堪成績，只好又多待1年，去年拿8勝、防禦率下修至3.04，申請海外入札卻因價碼談不攏作罷，與老東家西武獅重簽合約，今年在今井達也旅美後，重新扛下王牌重任。本場確定遭遇高橋光成，也代表徐若熙生涯前2戰都是遭遇對手第一指名投手，生涯首戰對樂天金鷲，是2023年第一指名的左投古謝樹，古謝樹該戰5.1局失5分退場，表現被徐若熙壓制。