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效力福岡軟銀鷹的徐若熙，今（8）日迎接生涯第2場日職先發，對手是西武獅。西武獅過去2年都在重建，本季2勝6敗1和單獨墊底之外，打擊已無全盛時期「山賊打線」氣勢，各項打擊數據都敬陪末座，尤其9戰團隊僅出現3轟，位列日職12球團之末，陣中除得提防林安可長打狙擊之外，主要注意22歲強打捕手小島大河，目前打擊率3成10、長打率4成48，完全不見日職菜鳥的生澀。西武獅2018、19年連2年奪下太平洋聯盟優勝，2022年還闖進高潮系列賽，但2023年因主力老化開始重建，如今也邁入第4個球季。今年開季前9場西武獅僅拿到2勝，團隊打擊率2成09、得分18分、全壘打3支、上壘率2成76等數據，全部都是洋聯最差，火力與前段班如日本火腿、軟銀有不小差距。因為團隊打擊持續低迷，也讓監督西口文也不斷更換先發打線，目前僅6位球員達到規定打席數，林安可就是其中一位，林安可目前日職打擊率2成50、8安打與3分打點，他與徐若熙在中職有23個打席交手經驗，打出6支安打，打擊率2成77、2轟與6分打點，是中職少數能掌握徐若熙球威的強打。相比林安可，西武獅陣中有小島大河、桑原將志與渡部聖彌3位主力，打擊率比林安可高，是徐若熙本場要特別注意對象。其中22歲的強打捕手小島大河最出色，他大學就讀名校明治大學，當時就被認為有即戰力的火力輸出，西武獅在2025年第一指名選進，靠著成熟打擊，今年就從一軍開季，目前出賽8場、29打席中貢獻3成10打擊率、1轟與2分打點，是西武獅唯一打擊率破3成的打者，完全沒有日職菜鳥的生澀。另外西武獅陣中還有一位名將桑原將志，過往曾是中央聯盟球星，還入選2024年12強日本代表隊，與中華隊有交手經驗。本季轉戰西武獅，目前2成73打擊率、上壘率高達3成85，是西武獅前段棒次最具破壞力的打者。▲西武獅重振打擊，休賽季簽下前橫濱DeNA外野手桑原將志，這也是西武獅在日職自由市場睽違已久的簽約。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.15）