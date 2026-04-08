洛杉磯道奇隊日籍右投佐佐木朗希（Roki Sasaki），在當地時間4月5日對陣華盛頓國民隊的比賽中表現崩盤，主投5局失6分。雖然道奇最終靠著大谷翔平與強大打線以8：6逆轉橫掃對手，但佐佐木朗希的表現再次引發美國媒體與球迷的質疑。隨隊記者直指，這名昔日的「令和怪物」正陷入嚴重的危機，而問題的核心就出在他曾經最強大的武器——指叉球。
指叉球手感全失！「慢速肉包球」慘遭重彈
根據《洛杉磯時報》記者Dylan Hernandez分析，佐佐木朗希正逐漸從備受期待的國際自由球員，退化成先發輪值的負擔。數據顯示，佐佐木在對陣國民的先發中僅投了1次指叉球，而那顆球正好留在好球帶正中央，時速僅85.3英哩（約137公里），被強打者James Wood毫不留情地轟出全壘打牆。
Hernandez指出，佐佐木為了提升速球控球，犧牲了引以為傲的球速，平均球速從上一場的97.6英哩降至96.6英哩。此外，儘管佐佐木否認新練的滑球影響了指叉球的出球動作，但事實證明他始終無法同時駕馭這兩種球種，導致昔日自信的「魔球」指叉球幾乎消失在投球內容中。
2025年噩夢重演？教練團雖有耐心但壓力劇增
佐佐木朗希的2026年球季開局令人擔憂。回顧2025年新秀賽季，他因傷病與表現不穩一度被移出先發計畫，直到季後賽轉任牛棚才靠著0.84防禦率與3次救援成功挽回名聲。道奇高層在休賽季選擇相信其潛力，讓他回歸先發輪值，但春訓高達15.58的防禦率，以及例行賽前兩場不穩定的表現，讓這份信任顯得搖搖欲墜。
總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後雖表示會給予佐佐木較大的發揮空間，並指出部分失分是因球打到壘包彈跳的運氣問題，但美媒認為，在一支追求「三連霸」的豪門球隊中，容錯空間正迅速縮小。
令和怪物能否及時覺醒？
對於道奇球迷而言，佐佐木朗希就像是一顆難以預測的彗星，令人既期待又不安。雖然他年僅24歲，仍有極大的成長空間，但在爭冠至上的道奇隊，球隊更在意的是「現在」的即戰力。
接下來佐佐木朗希預計將對陣科羅拉多洛磯與邁阿密馬林魚，這將是他找回自信與控球的關鍵跑道。若無法在進入夏天前找回指叉球的壓制力並證明自己能勝任長局數先發，到了關鍵的十月季後賽，道奇恐怕難以將先發重任託付給這位尚未證實穩定度的年輕右投。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《洛杉磯時報》記者Dylan Hernandez分析，佐佐木朗希正逐漸從備受期待的國際自由球員，退化成先發輪值的負擔。數據顯示，佐佐木在對陣國民的先發中僅投了1次指叉球，而那顆球正好留在好球帶正中央，時速僅85.3英哩（約137公里），被強打者James Wood毫不留情地轟出全壘打牆。
Hernandez指出，佐佐木為了提升速球控球，犧牲了引以為傲的球速，平均球速從上一場的97.6英哩降至96.6英哩。此外，儘管佐佐木否認新練的滑球影響了指叉球的出球動作，但事實證明他始終無法同時駕馭這兩種球種，導致昔日自信的「魔球」指叉球幾乎消失在投球內容中。
2025年噩夢重演？教練團雖有耐心但壓力劇增
佐佐木朗希的2026年球季開局令人擔憂。回顧2025年新秀賽季，他因傷病與表現不穩一度被移出先發計畫，直到季後賽轉任牛棚才靠著0.84防禦率與3次救援成功挽回名聲。道奇高層在休賽季選擇相信其潛力，讓他回歸先發輪值，但春訓高達15.58的防禦率，以及例行賽前兩場不穩定的表現，讓這份信任顯得搖搖欲墜。
總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後雖表示會給予佐佐木較大的發揮空間，並指出部分失分是因球打到壘包彈跳的運氣問題，但美媒認為，在一支追求「三連霸」的豪門球隊中，容錯空間正迅速縮小。
令和怪物能否及時覺醒？
對於道奇球迷而言，佐佐木朗希就像是一顆難以預測的彗星，令人既期待又不安。雖然他年僅24歲，仍有極大的成長空間，但在爭冠至上的道奇隊，球隊更在意的是「現在」的即戰力。
接下來佐佐木朗希預計將對陣科羅拉多洛磯與邁阿密馬林魚，這將是他找回自信與控球的關鍵跑道。若無法在進入夏天前找回指叉球的壓制力並證明自己能勝任長局數先發，到了關鍵的十月季後賽，道奇恐怕難以將先發重任託付給這位尚未證實穩定度的年輕右投。