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PLG富邦勇士「野獸」林志傑今（7）日受邀到新莊棒球場，替中華職棒富邦悍將開球，可惜天空不作美，無緣站上投手丘，談到昨日引退的林哲瑄，林志傑「英雄惜英雄」，稱讚林哲瑄是非常有魅力的球員；本週輪到林志傑引退，他透露現在的心情，就是不去刻意想像，放鬆去應對，「那一天就是看現場的氛圍吧，可能一些橋段上，沒辦法控制自己的思緒，畢竟今年就結束自己的籃球生涯，所以還是先調整好心情。」林志傑說，這是他第3次開球，「 前2次其實都沒有投好，都是都挖地瓜，所以今天想說給自己的小目標，可以直接投到捕手的手套。」林志傑表示，每次練習感覺都不錯，但一上到場又是不同感受，「好像瞬間身體就僵硬，這次心理想說已經來第3次，心態會比較好一點。」可惜天空不作美，最終因雨延賽，林志傑錯過此次開球。林志傑直言，看棒球第一優先當然是支持悍將，「不管是哪位球員，大家都在比賽中很努力去呈現，希望接下來的比賽，大家可以到現場替悍將加油。」林志傑坦言，雖然跟悍將球員沒太多接觸，但都會默默關注比賽，「希望悍將可以打出最好的成績，回饋支持的球迷。」昨（6）日是悍將外野手林哲瑄引退儀式，談到這位悍將「隊魂」，林志傑說，「他外野防守非常好，感覺是安打的球都可以沒收，我很佩服他，很多精采好球都會在他身上，在我的認知中，他是一位很有魅力的球員。」本週輪到林志傑引退，談到決定高掛球鞋的想法，「畢竟職業生涯打了20幾年，決定今年要退役，一開始沒有太多的想法，時間越來越近，心境會越來越沉重，回憶越來越多，心情會比較複雜，所以希望不要去想太多，好好把握後面的比賽，繼續幫助球隊，贏球是第一優先。」林志傑說，現在的心情，就是不去刻意想像，放鬆去應對，「那一天就是看現場的氛圍吧，可能一些橋段上，沒辦法控制自己的思緒，畢竟今年就結束自己的籃球生涯，所以還是先調整好心情。」至於當天會不會落淚，林志傑坦言，如果觸動到內心，可能想要壓抑也壓不住，「希望不要哭得太慘，好好的享受球隊幫我精心準備（儀式）。」林志傑許願2場在小巨蛋的比賽都能贏球。勇士目前以7勝12敗排名聯盟第3，林志傑坦言，球隊目前的處境困難一點，目標要先挺進季後賽，因此引退賽的登場時機，仍會以戰績為優先，「希望2場都可以贏，不是因為我的引退賽，非要我在場上打更多，這樣效果不一定是最好，希望自己那天心態、身體都能調整得很好，可以有不錯的表現，幫助道球隊。」