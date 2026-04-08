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根據名記查拉尼亞（Shams Charania）爆料，公鹿隊「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）與球團關係已經降至冰點。球團在賽季末強行要求健康的字母哥休戰，不僅引發聯盟調查，更導致他因出賽數不足，痛失與運動品牌Nike的大額代言獎金。字母哥對此憤怒表態，直言球團此舉是「打他耳光」，並明確告知球隊，如果要交易，他唯一的去處只有紐約尼克。本賽季字母哥僅出賽36場，創下職業生涯新低。雖然他曾遭遇多次傷病，但自3月18日起，他多次向醫療團隊表達自己已經康復並渴望出賽，卻遭到公鹿高層與隊醫全盤否定。字母哥在受訪時心寒表示：「跑過來告訴我不能打球、不能競爭，這簡直就是扇我耳光。我現在完全可以打球，但我不知道以後和球隊的關係會變成什麼樣子。」據悉，公鹿強行讓他休戰的舉動，直接導致他未能達到Nike合約中「單季至少出戰41場」的門檻，面臨至少千萬的經濟損失。除了內部紛爭，字母哥的交易傳聞也浮上檯面。報導指出，公鹿曾在2月5日拒絕了邁阿密熱火以希羅（Tyler Herro）、韋爾（Kel'el Ware）及多個選秀權為核心的報價，老闆決定留人至夏天以尋求更高價值。然而，字母哥本人的態度非常強硬。消息人士透露，他去年7月便在希臘會面時明確告知公鹿高層：「除了公鹿，我只願意為紐約尼克效力。」這一表態幾乎宣判了其他追求者的死刑。知名評論員史密斯（Stephen A. Smith）更在節目中透露，字母哥對加盟洛杉磯湖人「完全沒興趣」，這讓原本期望他接班詹姆斯（LeBron James）的湖人球迷大失所望。面對字母哥的「示愛」，紐約尼克方面已蠢蠢欲動。史密斯公開呼籲尼克隊應該梭哈：「除了布朗森（Jalen Brunson），任何人都能成為籌碼，不管是啦啦隊、服務生還是首輪籤。我們不能把字母哥當成普通球員，他是一個能跨過你父母扣籃的天才。」目前尼克隊擁有布里吉斯（Mikal Bridges）、阿努諾比（OG Anunoby）等優質資產，若能成功帶回不滿公鹿現狀的字母哥，紐約將瞬間成為總冠軍的最有力競爭者。