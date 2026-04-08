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▲LeBron James即使已經成功扮演湖人第三人，完美打好第三持球點角色，但並不表示LeBron James失去帶隊能力和攻防爆發力。（圖／美聯社／達志影像）

▲Jarred Vanderbilt進攻確實太差，又能放投，但他優質防守、一對一位、出色協防能力、速度都是最棒防守武器。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

Luka Doncic左腿筋拉傷賽季報銷，Austin Reaves腹側肌拉傷賽季報銷，兩人傷停至少4-6周，湖人「末日降臨」。任何一支球隊失去第一、第二得分點，同時也是第一和第二持球大核，肯定是無解災難。2025年3月獨行俠第一長人禁區王牌Anthony Davis倒下賽季報銷，第一持球大核Kyrie Irving一周後跟著倒下賽季報銷，獨行俠兩大核心球星躺在傷病名單超過一年，直到現在一個被交易一個仍躺在傷病名單，誰都救不了獨行俠。湖人末日，西區季後賽最終排名一點都不重要，有沒有主場優勢更不重要。湖人需要面對的是提升贏球信念、建立防守、完美用好角色球員，以及最最重要的LeBron James如何打好「全力詹」角色，每場至少40分鐘打好打滿，激發最好湖人。LeBron James即使已經成功扮演湖人第三人，完美打好第三持球點角色，但並不表示LeBron James失去帶隊能力和攻防爆發力。LeBron依舊能打出場均30分、10籃板、10助攻超凡帶隊水平。4月7日湖人客場對獨行俠一戰，41歲老頭LeBron James還是扛出30分、15助攻、9籃板超巨表現，可惜湖人防守強度和對位拉不上來，短兵缺將、板凳乏力，三名主力後衛Luka Doncic、Austin Reaves、Marcus Smart全部傷停，湖人最終128：134輸球。湖人除了LeBron James，沒有第二持球核心和組織者，湖人教練JJ Redick被迫把全隊最好三分射手Luke Kennard拉去客串第二持球核心，還是解決不了攻防兩端所有問題。防守是湖人最大痛腳，進攻是湖人一直無解習慣。樂透區球隊獨行俠都能在湖人頭上砍134分，以4成4三分命中率砍進14記三分球，獨行俠菜鳥前鋒Cooper Flagg以超過五成命中率爆砍45分、8籃板、9助攻，湖人鋒線和對位直接被獨行俠打趴切爛。這一戰可以看出湖人在失去兩大持球大核後，最迫切需要解決優先問題：防守和三分球。唯有打出精英防守和控制失分，湖人才有機會在季後賽一輪不管是面對火箭還是灰狼，打出奇蹟逆襲。因此湖人勢必要調整輪換陣容，待Marcus Smart傷癒歸隊，同時重用防守前鋒Jarred Vanderbilt，再挖掘另一個能擺進輪換的防守工兵。湖人必須先解決防守問題和對位，把防守拉到精英級別，打好防守增加快速反擊機會，一切才有可能。Jarred Vanderbilt進攻確實太差，又能放投，但他優質防守、一對一位、出色協防能力、速度都是最棒防守武器，他能最大釋放和減輕LeBron James在防守和保護禁區最大負擔。JJ Redick一直想要靠Deandre Ayton和Jaxson Hayes兩名中鋒長人籃下吃餅和身高護框，形成某種優勢，這也沒錯，但湖人側翼鋒線直接被對手切爛、輾壓、一對一打爆，禁區配置再高也無濟於事。湖人如果能打出更好防守，給LeBron James更多空間和體能在第四節還能殺入禁區取分、為隊友創造空間，那麼湖人需要全場更穩定三分火力支撐，第二個逆襲奇蹟才有可能。對獨行俠一戰，湖人除了防守被切爆，鋒線對位被輾壓，湖人關鍵和空檔三分球把握性太低最為致命，41歲老頭已經沒有能力場場硬扛40分改變比賽，他需要隊友水準以上三分火力支援，最好是三分手氣場場瘋狂。湖人末日來臨，需要兩個奇蹟才能拯救。