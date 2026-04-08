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在經歷了3月份14勝2敗、穩坐西區第3的輝煌戰績後，湖人隊兩大得分核心唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）相繼因傷倒下，幾乎宣告例行賽提前報銷。面對核心戰力瓦解，總教練瑞迪克（JJ Redick）在輸給獨行俠隊後無奈表示：「爭取分區前3的目標已經破滅，現在排名已經不再是重點。」湖人隊目前面臨史上最嚴峻的傷病潮。唐西奇因腿筋拉傷預計缺席3至6週；而本季場均貢獻23.3分、5.5助攻的「鄉村曼巴」里夫斯，則被診斷出左側腹斜肌2級拉傷，同樣需休養4至6週。這意味著兩位明星後衛不僅會缺席剩下的例行賽，甚至很有可能錯過4月18日開打的季後賽首輪。加上老將詹姆斯（LeBron James）也因腳部傷勢管理缺席對陣雷霆隊的比賽，湖人隊的進攻火力瞬間蒸發，戰績極可能在例行賽結束前從第3名一路滑落至第5名。除了傷病困擾，里夫斯的傷勢診斷過程更演變成湖人與獨行俠兩支球隊的口水戰。瑞迪克在受訪時公開質疑獨行俠隊提供的初步醫療影像報告出現低級錯誤。「我不知道獨行俠的影像檢查流程出了什麼問題，但他們顯然照錯了部位。」瑞迪克憤怒地表示：「這絕對不是我們的錯，我們當初非常明確地告知了需要檢查的部位。」對此，獨行俠隊隨即發表聲明反擊，強調其醫療團隊是根據當時提供的資訊遵循標準流程，並嚴正聲明「掃描過程中沒有任何錯誤」。隨著里夫斯確診為2級拉傷，瑞迪克對爭取排名的態度有了180度大轉變。他在日前原本還強調要全力守住西區第3種子，但在不敵獨行俠後，他坦言：「排名已經被拋到窗外了。」湖人剩餘的賽程非常艱難，將接連對陣雷霆、勇士與太陽等強敵。瑞迪克表示，球隊現在的首要任務是保護剩餘球員的健康，並在缺少兩大核心的情況下，試圖在季後賽開打前重新建立競爭力：「我們現在的目標是生存下去，直到他們（唐西奇、里夫斯）康復回歸。」