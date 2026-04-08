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洛杉磯道奇隊今（8）日作客多倫多再傳捷報，憑藉山本由伸的優質好投及大谷翔平的先制打點，以4：1擊敗藍鳥奪下5連勝。然而比賽中段發生一起驚悚意外，大谷翔平在打擊時遭對方捕手傳球過程中打到左手臂，一度痛苦大叫引發全場關注。所幸總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後親自說明傷情，強調大谷並無大礙，明日將按計畫以「二刀流」身份先發登板。意外發生在第5局無人出局一壘有人的情況下。大谷翔平在打擊區觀察投球時，藍鳥隊捕手巴倫蘇埃拉（Valenzuela）為了接球後迅速起身牽制一壘跑者，揮動的右手不慎直接撞擊到大谷的左手肘與前臂處。由於撞擊力道不小，大谷當場痛到大叫一聲並退開打擊區，臉部表情極度扭曲。教頭羅伯斯與防護員第一時間衝進場內確認狀況，大谷雖持續甩手舒緩疼痛，但仍展現強大韌性留在場上完成該打席。儘管隨後在休息室仍被拍到頻頻關注患部，但其鬥志依然旺盛。賽後，各界最關心大谷是否會因此進入傷兵名單或調整賽程。總教練羅伯斯在記者會上明確表示：「他明天沒問題（He’s fine for tomorrow）。」證實這僅是虛驚一場。大谷今日繳出3打數1安打、2次保送與1分打點，並將連續上壘紀錄推進至42場。明日他不僅要擔任先發投手挑戰本季勝投，打擊端更有望追平鈴木一朗（Ichiro Suzuki）於2009年創下的日籍球員最長「連續43場上壘」歷史紀錄。今日比賽另一個亮點發生在第9局，大谷在二出局二壘有人時遭到藍鳥隊「戰術性申告敬遠」。隨後上場的380億身價重砲塔克（Kyle Tucker）並未受到影響，隨即敲出價值連城的保險分安打。塔克賽後表示：「我並不在意大谷被保送，我只想看好球並確實擊球。能幫助山本由伸守住勝投非常開心，他真的是一位控球與配球都極其出色的投手。」