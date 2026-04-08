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因二級左腿筋拉傷幾乎宣告例行賽報銷的洛杉磯湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic），近日前往西班牙接受特殊的「注射治療」。他也被捕捉到現身西班牙馬德里，畫面中他不僅能正常行走，還親切為球迷簽名，復原狀況似乎優於預期。此外，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）在今日對戰雷霆賽前，也談到了唐西奇目前的心理狀態表示：「他的精神狀態很好。」根據外媒《EFE Deportes》發布的影片來看，目前正身處西班牙馬德里的唐西奇還能走出飯店為球迷簽名，移動過程中也並未使用拐杖或表現出明顯不適。唐西奇是在 日前對陣雷霆隊時受傷，隨即前往歐洲尋求先進的注射治療，希望能藉此縮短2級拉傷通常需要的4至6週恢復期，以季後賽首輪回歸球隊為首要目標。就算能夠正常行走並不代表已經能打高強度比賽，但這對於渴望他能在季後賽首輪回歸的湖人隊來說，無疑是個積極的訊號。湖人隊總教練瑞迪克（JJ Redick）在今日對戰雷霆前受訪，談到了唐西奇的心理狀態。瑞迪克表示，雖然目前無法透露唐西奇會在歐洲待多久，但兩人的對話非常正向。「他的精神狀態很好，他充滿動力，想盡一切辦法盡早歸隊。」瑞迪克感性地說：「對他來說，不能站在球場上是非常煎熬的，那是他的『快樂之地』。他是一個全年無休、熱愛磨練球技的人，他現在非常渴望能回到場上。」