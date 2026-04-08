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洛杉磯道奇隊世界巨星大谷翔平，今（8）日作客多倫多藍鳥隊，比賽第五局打擊時，藍鳥捕手華倫蘇埃拉（Brandon Valenzuela）長傳一壘，卻意外重擊到大谷翔平左手臂，引發全場騷動，網路上出現不少藍鳥故意傷害大谷翔平的陰謀論，賽後根據加拿大媒體《Sportsnet》記者史密斯（Ben Nicholson-Smith）報導，華倫蘇埃拉已親自向大谷翔平道歉，而日媒《Full Count》也表達擔憂：「這本來就是很危險的動作，球差點就打到他頭上了。」此次意外發生在第五局上，道奇當時以3：0領先，無人出局一壘有人，大谷翔平進行本場第3打席，藍鳥捕手華倫蘇埃拉為了牽制一壘跑者，在接球後迅速轉身快傳。不料，華倫蘇埃拉傳完球後揮動的右手，重擊到大谷翔平的左手臂，後者隨即露出痛苦神情並頻頻揉搓手臂，道奇防護員也立刻進場關切，現場氣氛一度陷入緊張，所幸大谷翔平簡單調整後留在場上完成打席，最終擊出右外野飛球出局，隨後在休息區也露出笑容，傷勢應無大礙。加拿大媒體《Sportsnet》記者史密斯賽後報導指出，華倫蘇埃拉賽後顯得相當自責。受訪時坦言：「我已經當面跟他道歉了。雖然我不確定他是否接受，但我必須表達我的歉意。」 ，隨後再度強調這絕對是無心之過。而日媒《Full Count》則表示，捕手突然突襲長傳一壘，目的是為了恐嚇一壘跑者、進而縮短他的離壘距離，但這種傳球本身就存在危險，以另一視角來看，該次傳球差點擊中大谷翔平的臉，若意外造成後果不堪設想。