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NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽進入最終倒數，洛杉磯湖人隊卻在此刻陷入前所未有的內憂外患。在今（8）日對陣奧克蘭雷霆隊的關鍵戰役中，場下竟爆發激烈內鬨，前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）因不滿被換下場，公然對總教練瑞迪克（JJ Redick）咆哮；加上陣中球星大面積缺陣，美媒也譏諷：湖人隊「蜀中無大將，廖化作先鋒」，竟然淪落到要靠肯納德（Luke Kennard）當招牌的時代。根據湖人記者Dan Woike報導，今日比賽開打僅16秒，總教練瑞迪克就因不滿范德比爾特的場上表現（據悉與罰球及執行力有關），果斷叫出暫停並將其換下場。此舉引發范德比爾特強烈不滿，他在走回替補席時情緒失控，對著瑞迪克大聲叫囂，隨後助教群趕緊介入將兩人隔開，火藥味十足。場上的動盪也反應在戰力缺失上。今日詹姆斯（LeBron James）因左腳傷勢管理缺陣，當他穿著便服走進球員通道時，現場球迷甚至因擔憂其傷情發出錯愕驚呼。目前湖人僅領先西區第5的火箭1個勝場，若此役落敗且火箭取勝，兩隊戰績將被追平，湖人的前四席位岌岌可危。除了內鬨，湖人的傷病名單更是慘不忍睹。唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）分別遭遇二級腿筋與腹斜肌拉傷，目前唐西奇已前往西班牙接受特殊的注射治療。醫學專家Jesse Morse指出，此舉是為了加速復出，但也有專家質疑歐洲的治療方案是否真的優於美國。前NBA球星阿里納斯（Gilbert Arenas）表示：「有些在美國被列為違禁的治療手段，在歐洲可能是合法的。」透露去歐洲的原因應該是嘗試一些特別的治療方式。儘管兩人正竭力趕上季後賽，但詹姆斯經紀人里奇·保羅（Rich Paul）透露，東契奇的傷情遠比里夫斯嚴重，首輪復出的機率微乎其微。面對星光黯淡的陣容，美媒Onyx在社群平台上分享一張NBA今日對戰表，圖中代表湖人的球員竟然是肯納德，也隨即毒舌調侃：「洛杉磯迎來了『盧克·肯納德——球隊門面』賽季……生活如疾風般飛逝。」這番話道盡了湖人現階段的無奈，在東契奇、里夫斯與詹姆斯同時缺陣或受限的情況下，射手肯納德竟成了場上最顯眼的「球星」。知名評論員史蒂芬·A·史密斯（Stephen A. Smith）對此更是冷嘲熱諷，直言失去兩大核心的湖人，季後賽首輪過關機率為「零」，注定在4月底就要回家釣魚。