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金州勇士今（8）日在主場迎戰沙加緬度國王，雙方實力有所差距，最終勇士在柯瑞（Stephen Curry）回歸的第二場比賽，終於以110：105拿下勝利，終止近期4連敗。柯瑞本廠依舊替補出戰，12投5中，得到17分，弟弟塞斯·柯瑞（Seth Curry）則是得到14分。比賽進入最後三分鐘雙方難分軒輊，麥克德莫特（Doug McDermott）投進三分球讓國王隊取得領先，但隨後柯瑞在格林（Draymond Green）助攻下，也進三分還以顏色，雙方戰成了104：104平手。之後柯瑞利用自身牽制力，助攻波傑姆斯基（Brandin Podziemski）投進外線，接著小柯瑞（Seth Curry）獲得2次罰球，勇士打出8：0攻勢，取得5分領先。國王小將海耶斯（Killian Hayes）兩罰一中追回1分，不過無濟於事，勇士靠著關鍵時刻的好表現，最終擊敗國王，終止近期4連敗，下一場將對上有多名傷兵的湖人隊。這場比賽柯瑞明顯打得有所保留，全場12投5中，包含11投4中的三分球拿下17分5籃板2助攻。他並未刻意刷數據，更多是在場上牽制防守並為隊友創造機會；儘管帳面數據不算爆炸，但其作用無人能替代，只要柯瑞在場，國王的防守便不敢輕易收縮，這也為梅爾頓（De'Anthony Melton）與波傑姆斯基騰出了更多的出手空間。勇士角色球員此役表現極為出色，斯賓塞（Pat Spencer）與貝西（Charles Bassey）雙雙砍下14分，前者在專注組織貢獻2籃板3助攻，後者則搶下全場最高12個籃板外加2次抄截，成為內線最堅實的屏障。此外，佩頓二世（Gary Payton II）以100%命中率高效攻下12分5籃板並有2次抄截，為球隊注入滿滿活力；塞斯·柯瑞替補登場也貢獻9分，用三分球3投2中的表現為哥哥分擔壓力。相比之下，先發內線格林的表現堪稱災難，全場3投0中無運動戰進球，僅靠罰球進帳1分，進攻端的低迷表現令球迷大跌眼鏡。