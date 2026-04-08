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▲柯瑞兄弟（Stephen Curry & Seth Curry）攜手出賽，兩人合計砍下31分。（圖／取自金州勇士 X）

金州勇士隊今（8）日坐鎮主場大通中心，迎接沙加緬度國王的挑戰。儘管國王隊多名主力缺陣，卻展現極強韌性，雙方一路拉鋸至比賽末段。最終勇士隊憑藉當家球星柯瑞（Stephen Curry）與波杰姆斯基（Brandin Podziemski）在關鍵時刻的連續三分彈，以110：105力克國王，成功終止4連敗。這一場比賽柯瑞兄弟也寫下生涯里程碑，兩人聯手得到「32000分」，在NBA歷史兄弟檔中高居第3。本場比賽不僅是勇士隊的止敗之戰，更見證了一項歷史性的紀錄。柯瑞今日持續以替補身分出戰，砍下17分，而他的弟弟塞斯·柯瑞（Seth Curry）也為勇士貢獻了9分。根據數據統計，柯瑞兄弟職業生涯的總得分正式突破「32000分」大關，在NBA歷史兄弟得分榜上排名第3位。目前僅次於威金斯兄弟（Dominique & Gerald Wilkins，38404分）以及蓋索兄弟（Pau & Marc Gasol，33408分）。這對神射手兄弟檔持續用外線火力在NBA歷史留名。傷癒復出不久的柯瑞今日上場時間仍受到限制，但他效率驚人。在第二節短短79秒內，柯瑞連續兩次完成高難度的「4分打」進攻（三分球進算加罰），瞬間點燃主場MVP歡呼聲，半場就進帳14分，帶領勇士一度取得16分領先。除了柯瑞的穩定發揮，勇士先發雙衛今日表現神勇，梅爾頓（De'Anthony Melton）12投7中，砍下全隊最高的21分，外加5助攻、4籃板。波傑姆斯基（Brandin Podziemski）挹注20分並在第四節讀秒階段投進關鍵領先三分球。雖然國王隊本季表現低迷且傷兵滿營（缺席名單包括德羅展、小薩博尼斯、拉文等），但今日角色球員表現出色。海耶斯（Jaxson Hayes）在攻防兩端極具活力，繳出18分、4籃板、4助攻的全面成績。國王隊甚至在第四節一度反超比分，可惜最終缺乏關鍵球處理能力，遺憾吞下2連敗。▲柯瑞兄弟也寫下生涯里程碑，兩人聯手得到「32000分」，在NBA歷史兄弟檔中高居第3。（圖／美聯社／達志影像）贏得這場勝利後，勇士戰績來到37勝42負，繼續為附加賽門票奮戰。勇士全隊共有6人得分上雙，展現團隊籃球優勢。勇士隊接下來將獲得一天休整時間，隨後將於主場迎戰同樣受到傷病困擾的洛杉磯湖人。在湖人核心唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）確定缺陣的情況下，柯瑞與詹姆斯（LeBron James）的「阿克倫老鄉對決」將成為全球籃球迷的關注重點。