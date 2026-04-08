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NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽進入最終衝刺階段，洛杉磯湖人隊今（8）日在主場面對西區龍頭奧克拉荷馬雷霆隊，卻因陣中3名球星缺陣而陷入苦戰。雷霆隊在當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）25分8助攻穩定輸出的帶領下，前三節便建立起超過30分的領先優勢，最終以123：87血洗湖人。雷霆收下近期6連勝，而湖人則慘遭3連敗，排名持續下滑。本場比賽湖人隊戰力極度受損，除了早前受傷的後場雙槍唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves），連老將詹姆斯（LeBron James）也因傷管理缺陣。湖人改由新援肯納德（Luke Kennard）與八村壘領軍先發，試圖對抗兵強馬壯的衛冕軍。首節比賽，雷霆中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）連拿6分助隊搶佔先機。次節雖然八村壘一度連得7分幫助湖人追平比分，但雷霆MVP候選人亞歷山大隨即接管比賽，他在上半場僅出手7次便命中6球，高效率攻下15分與6次助攻，帶領雷霆在半場結束時取得65：47的18分領先。易籃再戰，湖人進攻端依舊毫無起色。雷霆外線火力全開，以賽亞喬（Isaiah Joe）與霍姆格倫接連命中三分彈，分差在第三節剩餘4分鐘時已擴大至28分。隨後亞歷山大連拿6分徹底粉碎湖人反撲希望，三節結束雷霆已取得93：62的巨大領先，比賽提早進入垃圾時間。亞歷山大今日僅出賽28分鐘，便以15投10中的極高命中率繳出25分8助攻2抄截的全面數據。其他隊友表現同樣亮眼，霍姆格倫貢獻15分10籃板的雙十表現，替補席的以賽亞喬與麥凱恩則聯手轟下33分，徹底擊潰湖人二陣。儘管球隊慘敗，湖人新援肯納德在組織端仍有亮點，他全場7投4中貢獻10分，並送出全場最高的9次助攻。八村壘則拿下全隊最高的15分，但面對雷霆總冠軍等級的防守壓力，殘陣的紫金軍團顯然無法創造爆冷奇蹟。這場失利後，湖人戰績來到50勝29負，已被丹佛金塊超越，跌至西區第四位。在唐西奇與里夫斯確定例行賽報銷的情況下，湖人如何在季後賽首輪前找回競爭力已成為教練團最大的考驗。