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▲索勒被觸身球隨即走向投手丘並張開雙臂挑釁，兩人在投手丘附近爆發衝突。（圖／美聯社／達志影像）

今（8）日於天使球場舉行的亞特蘭大勇士對戰洛杉磯天使之役，爆發了本季至今最嚴重的肢體衝突。勇士隊投手洛佩茲（Reynaldo Lopez）與天使隊指定打擊索勒（Jorge Soler）在球場上大打出手，導致雙方板凳球員全部衝進場內，場面一度失控。兩隊板凳清空，不少球員和教練理智地拉開衝突球員，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）也上前安撫洛佩茲，不讓他留在衝突現場，讓衝突不再擴大。衝突的導火線始於比賽初期。索勒在首打席便從洛佩茲手中敲出一支兩分全壘打。到了3局下半第二打席，洛佩茲投出一記時速96英里的速球直接擊中索勒。關鍵的5局下半，洛佩茲在對決時投出一記極高的近身球，球甚至越過捕手海姆（Jonah Heim）的手套直接飛向後擋網。此時，跑者舒努埃爾（Nolan Schanuel）趁勢進佔二壘，但留在打擊區的索勒顯然對這記具威脅性的失控球極度不滿。索勒隨即走向投手丘並張開雙臂挑釁，兩人在投手丘附近爆發衝突。索勒率先衝向洛佩茲並揮拳，而洛佩茲在反擊時手裡甚至還握著棒球，並以此擊落了索勒的打擊頭盔。隨著兩人糾纏在一起，雙方隊員紛紛從板凳區衝入球場。混亂中，勇士隊總教練魏斯（Walt Weiss）與捕手教練加諾（Dustin Garneau）聯手擒抱住索勒以試圖平息事態，而天使隊巨星楚奧特則在旁協助拉開洛佩茲。諷刺的是，索勒與洛佩茲曾於2024年球季短暫在勇士隊擔任隊友。索勒生涯對戰洛佩茲極具心得，包含本場的全壘打在內，生涯對戰打擊率高達0.608（23打數14安打），並累積5支全壘打。主審隨即將索勒與洛佩茲兩人雙雙驅逐出場。洛佩茲此役主投4.2局失2分，投出7次三振；索勒則留下1支全壘打、2分打點的數據。