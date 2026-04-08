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▲談及柯瑞的狀況，柯爾坦言他在控球上顯得有些跌跌撞撞，但深信他下一場絕對能做出調整。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士今（8）日在主場大通中心以110：105擊退沙加緬度國王，不僅順利終止4連敗，將例行賽戰績拉抬至37勝42負，更在比賽中展現了季中交易的長遠價值。此役替補上陣的柯瑞（Stephen Curry）屢次利用外線牽制力給隊友製造機會，他和新加盟的中鋒貝西（Charles Bassey）化學反應出色，兩人擋拆很有威脅。貝西這名頂替傷兵陣容的禁區悍將，正用實力證明勇士送走「TJD」戴維斯（Trayce Jackson-Davis）的決策或許比外界想像得更加划算。本場比賽柯瑞繼續以替補身分出戰25分鐘，全場12投5中（三分球11投4中，罰球3罰全中），高效挹注17分5籃板2助攻1抄截。相較於個人數據，柯瑞更看重團隊化學效應的提升。賽後受訪時，他對陣中新面孔貝西的表現讚不絕口。「我們前場遭遇了太多傷病，他上場後立刻發揮了關鍵作用。」柯瑞表示，「上一場比賽我就告訴他，感覺我們好像已經搭檔打擋拆打了10年之久。他今天一上場的第一個回合就漂亮地完成扣籃，不僅手感極佳，在禁區內更充滿侵略性。」當初勇士將傑克森-戴維斯交易換取2026年二輪籤時，最大的隱憂便是失去了一名堪用的第四號中鋒。考慮到勇士本季禁區輪替頻繁受到傷病困擾，這無疑是一場豪賭。球隊最初以10天短約簽下尤特塞文（Omer Yurtseven），但效果不如預期；然而，當貝西取代其位置後，立刻收到了立竿見影的成效。在對陣國王的比賽中，貝西繳出14分12籃板2抄截2阻攻的全能成績單。他所具備的身材尺寸與運動能力，正是傑克森-戴維斯所欠缺的元素。只要是在他防守範圍內的籃板，幾乎無人能倖免；一旦在禁區接獲傳球，他眼裡便只有狠狠扣籃。雖然這些聽起來像是一名NBA中鋒的基本要求，但在身高僅6呎9吋的傑克森-戴維斯身上卻難以穩定見到。貝西的優異表現也間接證明，勇士球團完全有能力在自由市場或選秀會上，找到比傑克森-戴維斯更升級的禁區戰力。針對球隊近期的陣容輪替與節奏，總教練科爾（Steve Kerr）賽後強調：「我們將球員的健康放在第一順位，節奏是其次。我們會盡一切努力保持健康，然後從中找回球隊的節奏。」談及柯瑞的狀況，柯爾坦言他在控球上顯得有些跌跌撞撞，但深信他下一場絕對能做出調整。事實上，柯瑞雖然在第三節經歷了0分與3次失誤的低潮，但在關鍵時刻依然能投進追平三分。整體而言，他在25分鐘的上場時間內並未顯露疲態，身體狀況看來已完全準備好在週四面對洛杉磯湖人的關鍵戰役中承擔更多上場時間。除了禁區戰力的補強，勇士此役的另一大收穫是梅爾頓（De'Anthony Melton）的復甦。自2月28日至4月2日期間，梅爾頓疑似受到拇指傷勢困擾，投籃命中率僅36.4%，三分命中率更低至25.8%。然而，他在本場比賽徹底擺脫低迷，全場12投7中（三分球6投4中），轟下全隊最高的21分。梅爾頓卓越的防守能力已注定他將在附加賽中扮演吃重角色，只要拇指傷勢好轉並維持其生涯平均36%的外線水準，勇士在季後賽邊緣的衝刺將更具底氣。